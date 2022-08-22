比薩、炸雞38折起！必勝客＋肯德基中秋優惠　只有6天

中秋將至，必勝客與肯德基自8月23日起，祭出會員專屬「PK隨饗券」優惠，包括有夏威夷比薩、咔啦雞腿堡等明星商品，享38折起優惠，方便民眾自行享用或饋贈親友。活動期間消費滿額或兌換餐點，還有機會抽中涵碧樓住宿券、BBQ電烤盤等好禮。

8月23日至9月8日期間，連續3週的每週二、週四的上午10點（8月23、25、30日、9月1、6、8日），必勝客、肯德基攜手推出「PK雙饗卡」會員中秋限時超殺優惠「PK隨饗券」，6天各有6款隨饗券折扣方案，每款每天限量100份。例如8月23日率先登場的優惠中，必勝客「中秋限定派對組合餐」隨饗券，原價2,129元，優惠價1,049元；適合個人獨享的肯德基「中秋限定獨饗六拼滿足餐」，原價322元，優惠價149元。另外，針對不同天數，還有「中秋夏威夷烤雞券」4套，享38折優惠；筆管麵每套優惠價100元；4塊雞團聚餐5套享41折等不同方案。

除了限時限量的優惠隨饗券外，另外也有「無限量、保證買得到」的會員優惠方案。肯德基於8月23日至9月12日推出中秋優惠隨饗券，買1張蛋撻隨饗券（3盒）再加贈1顆蛋撻、買3張蛋撻隨饗券（9盒）就加贈1整盒。必勝客則有「個人雙享餐」4套888元、夏威夷大比薩平均每個250元的有感優惠。

8月23日至9月12日期間，購買「PK隨饗券」滿815元，就有機會抽中價值3,280元的「Recolte Home BBQ電烤盤」；兌換餐點則有機會抽中價值16,000元的「涵碧樓湖景套房賞月住宿券」，一次滿足吃喝玩樂。