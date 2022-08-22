陳庭妮3億紅寶石上身 賞卡地亞「世界之美」頂級珠寶展

以往歐洲皇宮貴族往往擁有一座收藏周遊列國所得各色珍寶的「珍品櫃」，如今，卡地亞（CARTIER）以卡地亞三兄弟遊歷各地、觀察大千世界、從自然萬象汲取靈感，並重新加以演繹的故事汲取靈感，以藝術形態和精湛工藝呈現大自然與各地文化豐饒之美，打造現代珠寶版本珍品櫃「BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶系列」。即日起至8月27日止於台北展出，採預約制鑑賞，共有近400件頂級珠寶作品、卡地亞骨董珍藏系列、高級製表作品來台，包括40件從未曝光過的新品首次抵台，其中三件更是總部特地為台灣保留的新作。

★陳庭妮共3億紅寶石上身 精湛工藝展現霸氣中的溫柔

品牌好友、珠寶形象大使陳庭妮，配戴本次展出單價最高、達2億元的CARDINALIS紅寶石鑽石耳環出席，由層疊倍增梨形鑽石為架構，飽滿幾何張力襯托2顆共20.55克拉的橢圓形莫三比克紅寶石。陳庭妮表示，和上週五出席晚宴時配戴的祖母綠相較之下，「祖母綠感覺溫潤，紅寶石比較霸氣，但卡地亞的工藝厲害之處在於能讓這麼大克拉的寶石保有溫柔的感覺！」她更大為讚嘆的是這款耳環乍看結構纖薄，卻能變化4種不同配戴方式，體現紮實的工藝實力。這次看展她尤其喜歡卡地亞繽紛卻又和諧的色彩搭配手法，但最想入手的還是經典的美洲豹，「動物的眼神是靈魂之窗，每隻豹的眼神都很有故事性、生命力、和想像力，但需要緣分也要有勇氣才能把卡刷下去，」她笑說，「我一直覺得快了！」

BEAUTÉ S DU MONDE意指「世界之美」，透過非凡之眼觀察世界。展覽共分自然與動植物、礦物精粹、與世界文化綺想三大主題展區，比照上個月於西班牙馬德里全球發表會，穿插西班牙知名設計師及藝術家哈米艾揚（Jaime Hayon）所設計的多元文化拱門。包括金馬導演阮鳳儀、名設計師聶永真、藝術家范承宗等藝文界好友，也現身鑑賞卡地亞由不同素材打造的藝術創作，分享對於藝術本質與創作的思維。

★總部預留給台灣 搶先全球首次曝光三大力作

此次卡地亞特地為台灣藏家保留三件未曝光的新作，包括以蟬嗚為主題的CYMBALE紅寶石項鍊，承襲卡地亞昆蟲主題傳統，採用緬甸紅寶石、鑽石、白水晶組成抽象幾何的的視覺律動。為捕捉蟬翼的美妙節拍和薄透的蟬翼，特地選用清徹透明的白水晶，並運用刻面效果切入白水晶之間，煥發寶石的透明度。

另一件作品RED RUACANA珊瑚項鍊，以納米比亞北部的瀑布為名，透過現代主義的手法，以看似隨機分散、大小不規則的橘紅色珊瑚珠高低錯落組成瀑布美景，中間點綴鑽石、祖母綠與縞瑪瑙，一隻高貴優雅的美洲豹遊走其間，視覺焦點則會沿著項鍊線條落到一顆12.66克拉的梨形凸圓形切割深綠色尚比亞祖母綠上。同套的耳環則以豹尾延伸，展現高貴的可愛。