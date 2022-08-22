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世界巧克力大賽發光！台灣「Q sweet」奪4金6銀1銅

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿下白巧克力霸項目金牌的「夏日時光」。圖／Q sweet巧克力菁點提供
拿下白巧克力霸項目金牌的「夏日時光」。圖／Q sweet巧克力菁點提供

素有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards（ICA）亞太區競賽，已於近期公佈得獎結果。其中台灣的「Q sweet巧克力菁點」，今年順利拿下4金、6銀、1銅、1金牌特別獎的佳績，成為亞太區獲得最多巧克力工藝師獎項肯定的巧克力店鋪。

始於2012年的「世界巧克力大賽」，將全球區分為美洲區、亞太區、北歐區等10多個區域並進分區評選，最終得獎者才能晉級參加全球總決賽。賽制粗分為「可可豆加工組」（Bean to bar）與「手工巧克力工藝師組」（Chocolatier）2個組別，再細分為黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力，調味或不調味等巧克力細項評選，乃是業界公認規模最大、評選標準最高的巧克力賽事。

Q sweet巧克力菁點的創辦人吳葵妮（Queenie Wu），過去曾任職於連鎖甜點品牌，後也於比利時巧克力學院研習，並自創「Q sweet巧克力菁點」，以全球單一產區巧克力原料，製作各式手工巧克力和甜點。在本次賽事中，「珍稀克里歐羅」拿下「黑巧克力bonbon組」金牌；「經典牛巧夾心巧克力」則是拿下「牛奶巧克力bonbon組」金牌。

另外，新上市的「夏日時光」，選用白巧克力搭配有機鳳梨、芒果、百香果與自家栽種香草，成功拿下白巧克力霸項目金牌。而「療癒果物系列—鳳梨」選用台灣有機鳳梨及百香果肉混合泡製入味，並且加入現刮的馬達加斯加香草籽與裹上巧克力增加層次，不僅成功拿下果乾類金牌，同時還獲得評審頒發特別獎。

「經典牛巧夾心巧克力」拿下「牛奶巧克力bonbon組」金牌。圖／Q sweet巧克力菁點提供
「經典牛巧夾心巧克力」拿下「牛奶巧克力bonbon組」金牌。圖／Q sweet巧克力菁點提供
黑巧克力夾心bonbon金牌「經典克里奧羅」。圖／Q sweet巧克力菁點提供
黑巧克力夾心bonbon金牌「經典克里奧羅」。圖／Q sweet巧克力菁點提供

巧克力 金牌 鳳梨

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