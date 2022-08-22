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兒童界天團「汪汪隊立大功」全家集點加價購 水壺、雨具、背包全都想入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
超實用兒童安全帽，400點+649元，或以直購價899元立即入手。圖／全家便利商店提供
超實用兒童安全帽，400點+649元，或以直購價899元立即入手。圖／全家便利商店提供

邁入開學準備週，焦慮的新生家長們肯定正在為打理開學必備品苦惱。全家便利商店化身家長神隊友，首次與風靡全球的兒童動畫「汪汪隊立大功」合作，自8月24起日獨家推出集點加價購活動，將動畫中的警長阿奇、壯壯小礫、可愛天天與救援毛毛等熱門角色化身多款周邊商品，包含外出通勤必備的兒童安全帽、上學時吸睛度超高的造型背包及兒童水壺、雨天不可或缺的兒童雨衣和兒童造型雨傘，以及居家收納或外出踏青都超實用的折疊收納箱，10款獨家正版授權周邊，價格自379元起至899元，萌趣可愛的造型設計，帶出門上學肯定走路有風。

全家獨家聯手兒童界巨星「汪汪隊立大功」，自8月24日至9月20日連續4週規劃集點加價購活動，推出10款開學季最夯兒童單品，首推必敗兩用型兒童水壺，使用超輕304不鏽鋼內膽，可視需求變化成把手或是背帶使用，直購價599元，搭配全家會員點數400點享469元加購價，共有藍色「躲貓貓款」與粉色「玩耍款」供選擇；另外還有雨天必備的兒童雨衣及兒童雨傘，亮色系設計雨天超好認，雨衣後方更貼心設計書包容納空間，肯定要趕在雨季來臨前預先入手。而上下課通勤必備的兒童安全帽亦是必收單品，不僅印上「汪汪隊立大功」的眾多角色，亦符合國家CNS標準檢驗法規，皆具備商品安全標章及國家標準標章，讓寶貝的出遊既可愛又安心。

另外，外出散步、野餐可愛度飆升的造型背包，共有藍色「警長阿奇款」與粉色「可愛天天款」2款可選擇，大容量、雙肩背設計，更貼心備有防滑胸前扣帶，超級實用，背包突出的耳朵造型配上明亮無辜的大眼，走上街超吸睛，直購價599元，搭配「全家」會員點數400點享479元加購價。除此之外，摺疊收納箱不僅可以收納寶貝家中的玩具，踏青郊遊更可攤平化身大型地墊，一箱兩用超實惠。

秋冬雨季必備，兒童雨衣400點+459元、兒童雨傘 400點+379元就能入手。圖／全家便利商店提供
秋冬雨季必備，兒童雨衣400點+459元、兒童雨傘 400點+379元就能入手。圖／全家便利商店提供
2合1折疊收納箱尺寸超大，玩具全都放進去不怕亂。圖／全家便利商店提供
2合1折疊收納箱尺寸超大，玩具全都放進去不怕亂。圖／全家便利商店提供
全家聯手「汪汪隊立大功」，推出今夏兒童界最夯單品，從兒童背包、雨傘、雨衣等一應俱全，千萬別錯過。圖／全家便利商店提供
全家聯手「汪汪隊立大功」，推出今夏兒童界最夯單品，從兒童背包、雨傘、雨衣等一應俱全，千萬別錯過。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身家長神隊友，兒童界天團「汪汪隊立大功」合作推出10款獨家正版授權周邊商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店化身家長神隊友，兒童界天團「汪汪隊立大功」合作推出10款獨家正版授權周邊商品。圖／全家便利商店提供
開學就在下週，全家獨家聯手兒童界巨星「汪汪隊立大功」自8月24日起推出集點活動。圖／全家便利商店提供
開學就在下週，全家獨家聯手兒童界巨星「汪汪隊立大功」自8月24日起推出集點活動。圖／全家便利商店提供

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