植物肉排！麥當勞首度推出「植物系漢堡」 只賣21天

麥當勞第一顆「植物系漢堡」正式登台！麥當勞與植物肉品牌「Beyond Meat」攜手，以植物肉餅取代原有肉排，自8月24日起限時推出「McPlant植物系漢堡」，帶來綠色飲食的新體驗，限量20萬顆。

以植物性蛋白原為原料的植物肉，近年已成為全球飲食趨勢。為了提供顧客多樣化的新選擇，麥當勞首度與Beyond Meat合作，聯手打造McPlant植物系漢堡。其中的「植物肉餅」，是由豌豆蛋白、米蛋白製成，並搭配上生菜、蕃茄、洋蔥、起司與經典美乃滋醬，創造出熟悉卻又不同以往的綠色新滋味，單點每份124元，搭配地瓜套餐192元。