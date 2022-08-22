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植物肉排！麥當勞首度推出「植物系漢堡」 只賣21天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞首度與Beyond Meat合作，打造McPlant植物系漢堡，單點每份124元，搭配地瓜套餐192元。圖／麥當勞提供
麥當勞首度與Beyond Meat合作，打造McPlant植物系漢堡，單點每份124元，搭配地瓜套餐192元。圖／麥當勞提供

麥當勞第一顆「植物系漢堡」正式登台！麥當勞與植物肉品牌「Beyond Meat」攜手，以植物肉餅取代原有肉排，自8月24日起限時推出「McPlant植物系漢堡」，帶來綠色飲食的新體驗，限量20萬顆。

以植物性蛋白原為原料的植物肉，近年已成為全球飲食趨勢。為了提供顧客多樣化的新選擇，麥當勞首度與Beyond Meat合作，聯手打造McPlant植物系漢堡。其中的「植物肉餅」，是由豌豆蛋白、米蛋白製成，並搭配上生菜、蕃茄、洋蔥、起司與經典美乃滋醬，創造出熟悉卻又不同以往的綠色新滋味，單點每份124元，搭配地瓜套餐192元。

McPlant植物系漢堡自8月24日至9月13日期間限時供應，全台限量20萬顆。業者也提醒，因產品中含五辛（洋蔥）及奶蛋（起司、美乃滋），且植物肉與肉品共用煎爐設備，非純素食產品，請消費者斟酌選購。

McPlant植物系漢堡所使用的「植物肉餅」，是由豌豆蛋白、米蛋白製成。圖／麥當勞提供
McPlant植物系漢堡所使用的「植物肉餅」，是由豌豆蛋白、米蛋白製成。圖／麥當勞提供

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