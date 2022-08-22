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adidas Originals話題潮鞋回歸 原子少年搶先上腳演繹

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals在2015年時，推出了至今仍為津津樂道的NMD鞋款，在當時更是被視為潮流指標，引起鞋迷的搶購。在7年後，品牌延續了經典外觀DNA，呈現全新進化版的NMD_V3鞋，並找來因選秀節目「原子少年」爆紅的「天王星」與「地球」男團，搶先上腳詮釋，凸顯源自街頭的風格。

被譽為是「原子少年」中顏值最高的「地球」成員林佳辰就坦承說「以前不會穿得那麼運動，不過實際穿了NMD_V3鞋後，感覺很舒服又自在」，包括「天王星」的團員們，也都表示好看又好搭配，更適合送人。拜選秀節目的高人氣所賜，無論是「天王星」還是「地球」的工作都滿檔，甚至是忘了時間的存在，所以幾乎每個人都說，只要有休假，一定會選擇睡到自然醒，展現出他們自然不造作的一面。

為了推出全新NMD_V3鞋，adidas Originals還分別與台灣原創品牌包括了戶外休閒裝備、咖啡、漢堡與創意空間和潮流藝術單位合作。不僅有期間限定餐點之外，在信義品牌概念店Maker Lab創作研究室更有Logo的噴墨圖案印刷服務，傳遞跨界多元的意義。這雙被adidas Originals視為經典進化的鞋款，改以遊牧民族（NoMaD）來發想，鞋面為網眼材質，後腳跟與中底連結的穩定邊條則為半透明的TPU，同時加上招牌BOOST緩震中底科技來提升腳感。同時延續了品牌的永續精神，上述的材質至少有50%來自海洋回收塑料再製而成，並搭配50%的再生聚酯纖維。

原子少年「天王星」成員，受邀出席adidas Originals NMD_V3鞋上市記者會。記者曾智緯／攝影
原子少年「天王星」成員，受邀出席adidas Originals NMD_V3鞋上市記者會。記者曾智緯／攝影
原子少年「天王星」成員，受邀詮釋全新NMD_V3鞋。記者曾智緯／攝影
原子少年「天王星」成員，受邀詮釋全新NMD_V3鞋。記者曾智緯／攝影
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals NMD_V3鞋，5,690元。圖／adidas Originals提供
原子少年「地球」成員，受邀出席adidas Originals NMD_V3鞋上市記者會。記者曾智緯／攝影
原子少年「地球」成員，受邀出席adidas Originals NMD_V3鞋上市記者會。記者曾智緯／攝影

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