adidas Originals話題潮鞋回歸 原子少年搶先上腳演繹

adidas Originals在2015年時，推出了至今仍為津津樂道的NMD鞋款，在當時更是被視為潮流指標，引起鞋迷的搶購。在7年後，品牌延續了經典外觀DNA，呈現全新進化版的NMD_V3鞋，並找來因選秀節目「原子少年」爆紅的「天王星」與「地球」男團，搶先上腳詮釋，凸顯源自街頭的風格。

被譽為是「原子少年」中顏值最高的「地球」成員林佳辰就坦承說「以前不會穿得那麼運動，不過實際穿了NMD_V3鞋後，感覺很舒服又自在」，包括「天王星」的團員們，也都表示好看又好搭配，更適合送人。拜選秀節目的高人氣所賜，無論是「天王星」還是「地球」的工作都滿檔，甚至是忘了時間的存在，所以幾乎每個人都說，只要有休假，一定會選擇睡到自然醒，展現出他們自然不造作的一面。