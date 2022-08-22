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精品藝伎咖啡7-ELEVEN喝得到 美式咖啡升級第2杯7折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「!+CAFE RESERVE不可思議咖啡」期間限定販售3款藝伎咖啡。圖／7-ELEVEN提供
「!+CAFE RESERVE不可思議咖啡」期間限定販售3款藝伎咖啡。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自2004年推出CITY CAFE、2018年推出精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」之後，持續深耕咖啡市場，以風味精緻、嚴選產區、獨特稀有為主軸，滿足咖啡饕客的多元需求。今日更宣布8月24日起CITY CAFE美式全新升級，「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打擁有頂級品質的藝伎（Geisha）咖啡，搶攻今夏黑金商機。

許多民眾每天早上都要來一杯的CITY CAFE美式咖啡，今年在7-ELEVEN的銷售佔比已突破4成，這次CITY CAFE美式全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，嚴選來自巴西、衣索比亞、哥倫比亞、尼加拉瓜、瓜地馬拉5大產區、共6種咖啡豆拼配而成，其中全新添加半水洗處理法的巴西豆，口感滑順帶有堅果香、尾韻更回甘。8月24日起至9月6日購買CITY CAFE美式/濃萃美式咖啡（大杯以上），任選第2杯7折；同步推出CITY PRIMA精品美式/拿鐵咖啡任選第2杯10元，全台突破5,200店，搶攻精品咖啡市場。

另外，全台目前有18家門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，更從8月24日起至10月18日再度推出「阿里山咖啡季・藝伎大賞」，主打3款本土青農種植的藝伎咖啡，包括阿里山—豐山村藝伎咖啡（日曬）、阿里山—豐山村藝伎咖啡（蜜處理），以及阿里山特富野—豆御香藝伎莊園咖啡，售價250～500元間，透過咖啡大師們的專業手沖技術，搶攻高端客群。

8月24日至9月6日推出CITY PRIMA精品美式拿鐵咖啡任選第2杯10元，回饋喜愛精品咖啡的消費者。圖／7-ELEVEN提供
8月24日至9月6日推出CITY PRIMA精品美式拿鐵咖啡任選第2杯10元，回饋喜愛精品咖啡的消費者。圖／7-ELEVEN提供
2022年「阿里山咖啡莊園精英交流賽」中榮獲藝伎組頭等獎佳績的「阿里山特富野-豆御香藝伎莊園咖啡」售價500元。圖／7-ELEVEN提供
2022年「阿里山咖啡莊園精英交流賽」中榮獲藝伎組頭等獎佳績的「阿里山特富野-豆御香藝伎莊園咖啡」售價500元。圖／7-ELEVEN提供
「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」8月24日起再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打3款本土青農種植的藝伎咖啡。圖／7-ELEVEN提供
「!+ CAFE RESERVE不可思議咖啡」8月24日起再度推出「阿里山咖啡季∙藝伎大賞」，主打3款本土青農種植的藝伎咖啡。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 阿里山 巴西 7-Eleven

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