「婚禮進度幾乎零！」陳庭妮、胡宇威婚期趁年輕玩得動

卡地亞品牌好友，同時兼具品牌珠寶形象大使身分的女星陳庭妮，今（8月22）日出席卡地亞BEAUTÉ S DU MONDE頂級珠寶展記者會，透露去年胡宇威向她求婚成功後，「婚禮進度趨近於零，」她說，一部分是因為工作，「因為戲劇作品都開始做前置，我們兩個工作都是塊狀的，要達到兩個人都有時間滿有難度。」另一方面則是希望能做到賓主盡歡、參加過各種活動的兩人也都滿意，「因為我們兩個人對於美的事物想法都已經被開發，討論下去真的細節好多，婚禮就像無底洞，有在緩慢進行但沒有很明確的時間點。」因為胡宇威有家人在紐約，疫情也多少有影響。

雖然婚期目前感覺遙遙無期，但陳庭妮表示，希望能讓參加的親朋好友都留下美好回憶，印趁大家玩還年輕、玩得動的時候，「形式也沒有要很制式化，不要有後顧之憂。」她還考慮到有小孩的朋友和沒有小孩的朋友會有不同需求，是貼心的新娘。至於像楊祐寧一樣先上車後補票，陳庭妮倒是堅定：「希望一步一步來，先辦婚禮再生小孩。」 陳庭妮出席卡地亞活動透露「婚禮進度趨近於零。」記者吳致碩／攝影 陳庭妮出席卡地亞活動透露「婚禮進度趨近於零。」記者吳致碩／攝影