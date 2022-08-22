SOGO「不二糕餅」蛋黃酥快閃店掀排隊搶購潮 1小時完售

近兩年掀起的蛋黃酥風潮，在中秋節前夕熱度達到高峰。去年曾至遠百信義A13快閃設櫃的「不二糕餅」，為傳承自彰化老餅店「不二家」（現名不二坊）製餅技術的第三代品牌，今年選在SOGO復興館開出15天快閃店，再度掀起排隊搶購熱潮。不過昨（8月21日）開賣首日即發生因為排隊動線規劃不佳，造成晚來的民眾卻能先買的插隊爭議，今（8月22日）SOGO改採單一排隊動線規劃，於8:45統一發號碼牌、9:00開店後依序購買的方式，依舊於開賣1小時內即完售。

傳承彰化排隊名店不二坊的「不二糕餅」，是由第三代在台中開設的店舖，據傳都是使用阿公留下的祖傳配方、相同的原物料，但目前為各自獨立經營，並非分店概念。這次之所以掀起搶購熱潮，除了是名店難得來北部快閃，也因為今年中秋檔期蛋黃酥預購已在7月底賣完，現在至官網預購最快也要到10月初才能取貨，快閃店可直接取貨、機會難得，更是格外激起北部民眾嚐鮮心理。