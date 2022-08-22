快訊

直播／今本土新增1萬6669例 較上周一增7％

中重症增57例、23死！ 1歲女嬰「感冒4天」家中昏迷猝死

台南雙警命案一警槍遭取走 凶嫌遺留假槍故布疑陣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只有2晚！ 米其林一星LONGTAIL、台中鳥苑共演跨界美味

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
主廚林明健特製醬汁搭配鳥苑燒鳥。圖／LONGTAIL提供。
主廚林明健特製醬汁搭配鳥苑燒鳥。圖／LONGTAIL提供。

米其林一星LONGTAIL餐廳繼8月5週年慶與MASA聯手打造墨西哥塔可狂想夜，9月將再度舉辦快閃活動，此次邀請2021米其林餐盤推薦的台中預約困難店「鳥苑地雞燒」，由湯仲鴻主廚（Tommy）率領團隊連同逾200公斤的烤爐，一起前來LONGTAIL。預定9月23、24日晚間（2晚、4場）與主廚林明健（Chef Kin）四手聯彈，鳥苑6款各具特色部位的招牌燒鳥，將和LONGTAIL香料惹味醬汁及多國無界創意料理，在炙焰燻香中共演熱力四射美味盛宴，呈現12道料理、搭配5杯精選酒款，每人6580元+10%（搭配無酒精飲品每人6080元+10%）。

鳥苑主廚湯仲鴻此次將於LONGTAIL呈現6道燒鳥料理，包括雞頸肉、雞心繫管、雞soli（又有「雞中生蠔」之稱）等稀少部位，及柚香雞肉丸、雞腿、稻香乳鴿等人氣菜品。

LONGTAIL主廚林明健則將創作各式風味醬汁搭配燒鳥，並獻上前菜、海鮮、炭烤小牛胸腺、烤羊肋排等肉類串烤及甜點共6道料理，雙方穿插出菜，滋味由淡至濃，起承轉合、高潮迭起，在炭火燻香中為貴賓帶來前所未有的味覺饗宴。

鳥苑最受歡迎的「雞肉丸」此次當然不缺席，主廚湯仲鴻以黃金比例混合雞腿肉與雞胸肉，並加入切碎的雞軟骨增添口感，摻入馬告調味增添柑橘清新與特有辛香；林明健主廚特製鹹蛋黃醬相佐，口感豐富燻香多汁的雞肉丸與鹹香濃郁醬汁，迸發與鳥苑本店截然不同的飽滿深刻風味。

人氣料理「稻燻乳鴿」，先熟成5日後以稻草及蘋果木煙燻，再以炭火燒烤，呈現Q彈腿肉與細緻胸肉兩種部位不同口感；林明健主廚亦將創作隱藏版醬汁及配菜來配搭，平衡乳鴿的鮮濃野味。

除了鳥苑6款招牌燒鳥之外，主廚林明健將獻上「炭烤小牛胸腺」、「炭烤羊肋排」與之共展炭火魅力。將法國料理優雅的小牛胸腺，賦予南洋惹味，炭烤至表皮焦香內裡柔嫩，搭配特製沙嗲醬；羊肋排去骨，塗刷孜然楓糖醬直火燒烤至散發焦香，灑裹蒜酥香辣誘人，五分熟肉質軟嫩甘美無腥羶味，甜鹹辣味交織迷人風味。

鳥苑招牌雞肉丸搭配LONGTAIL特製鹹蛋黃醬。圖／LONGTAIL提供。
鳥苑招牌雞肉丸搭配LONGTAIL特製鹹蛋黃醬。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL 主廚林明健（左）與鳥苑主廚湯仲鴻四手聯彈，只有9月23、24日2晚共4場。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL 主廚林明健（左）與鳥苑主廚湯仲鴻四手聯彈，只有9月23、24日2晚共4場。圖／LONGTAIL提供。
鳥苑將於LONGTAIL呈現稀少部位雞心繫管。圖／LONGTAIL提供。
鳥苑將於LONGTAIL呈現稀少部位雞心繫管。圖／LONGTAIL提供。
鳥苑將於LONGTAIL呈現多款招牌串燒。圖／LONGTAIL提供。
鳥苑將於LONGTAIL呈現多款招牌串燒。圖／LONGTAIL提供。
主廚林明健將設計配菜搭配鳥苑稻燻乳鴿，平衡濃鮮野味。圖／LONGTAIL提供。
主廚林明健將設計配菜搭配鳥苑稻燻乳鴿，平衡濃鮮野味。圖／LONGTAIL提供。

米其林

延伸閱讀

雜貨店變成漢餅咖啡館！年輕闆娘傳承80歲師傅好手藝 開花餅口感好特別 飲料30元起

食譜／酸、甜、鮮、香！醬拌三絲清爽適口又好吃

月圓人團圓！嚴選6間特色中秋禮盒 蛋黃酥愛馬仕也入列

和北極熊們酷涼一夏！GELATO PIQUE CAFÉ 新推「北極熊系列甜品」 可愛到捨不得吃

相關新聞

只有2晚！ 米其林一星LONGTAIL、台中鳥苑共演跨界美味

米其林一星LONGTAIL餐廳繼8月5週年慶與MASA聯手打造墨西哥塔可狂想夜，9月將再度舉辦快閃活動，此次邀請2021...

2個月銷售破千台！日本ATEX手部按摩器10分鐘改善全身循環

3C數位世代的來臨，除了原本的日常生活及工作勞動，對手機及電腦的依賴加重了雙手的負擔，長期下來容易造成手指關節及肌肉群的傷害，而直接或間接影響了全身循環，導致生活及睡眠品質不良，來自日本的ATEX是手部健康專家，擁有獨家專利技術，透過高精密氣壓科技，結合古老漢方全息概念，打造手部5in1旗艦款手部按摩器，讓大家每天輕鬆花 10 分鐘便能享受高規格的養生按摩。

華航推飛行夾克 限量第四代款今開放預購

中華航空飛行夾克重磅回歸。「輕薄飛行夾克 4.0」今 (22) 日開放預購，包括軍綠色、藏青色及經典的正黑色款式，在華航...

就愛這一味！20大不正經系咖啡 最頂MIX是它

你每天都會喝咖啡嗎？咖啡已然成為現代人最不可或缺的日常飲品，只是咖啡難道就只能喝美式、拿鐵？NO~NO~現在創意混搭才是王道！

前進首爾！富藝斯辦當代藝術群展《New Romantics》

南韓藝術市場崛起，富藝斯拍賣行（Phillips）攜手The Artist Room畫廊，首次於拍賣預展以外在首爾舉辦當...

宋慧喬揮手嘟嘴耍可愛 女神私下展萌樣

凍齡女神「喬妹」宋慧喬，是法國皇室珠寶品牌CHAUMET的亞太品牌大使，出席品牌活動或公開場合亮相配戴CHAUMET珠寶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。