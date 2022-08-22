只有2晚！ 米其林一星LONGTAIL、台中鳥苑共演跨界美味
米其林一星LONGTAIL餐廳繼8月5週年慶與MASA聯手打造墨西哥塔可狂想夜，9月將再度舉辦快閃活動，此次邀請2021米其林餐盤推薦的台中預約困難店「鳥苑地雞燒」，由湯仲鴻主廚（Tommy）率領團隊連同逾200公斤的烤爐，一起前來LONGTAIL。預定9月23、24日晚間（2晚、4場）與主廚林明健（Chef Kin）四手聯彈，鳥苑6款各具特色部位的招牌燒鳥，將和LONGTAIL香料惹味醬汁及多國無界創意料理，在炙焰燻香中共演熱力四射美味盛宴，呈現12道料理、搭配5杯精選酒款，每人6580元+10%（搭配無酒精飲品每人6080元+10%）。
鳥苑主廚湯仲鴻此次將於LONGTAIL呈現6道燒鳥料理，包括雞頸肉、雞心繫管、雞soli（又有「雞中生蠔」之稱）等稀少部位，及柚香雞肉丸、雞腿、稻香乳鴿等人氣菜品。
LONGTAIL主廚林明健則將創作各式風味醬汁搭配燒鳥，並獻上前菜、海鮮、炭烤小牛胸腺、烤羊肋排等肉類串烤及甜點共6道料理，雙方穿插出菜，滋味由淡至濃，起承轉合、高潮迭起，在炭火燻香中為貴賓帶來前所未有的味覺饗宴。
鳥苑最受歡迎的「雞肉丸」此次當然不缺席，主廚湯仲鴻以黃金比例混合雞腿肉與雞胸肉，並加入切碎的雞軟骨增添口感，摻入馬告調味增添柑橘清新與特有辛香；林明健主廚特製鹹蛋黃醬相佐，口感豐富燻香多汁的雞肉丸與鹹香濃郁醬汁，迸發與鳥苑本店截然不同的飽滿深刻風味。
人氣料理「稻燻乳鴿」，先熟成5日後以稻草及蘋果木煙燻，再以炭火燒烤，呈現Q彈腿肉與細緻胸肉兩種部位不同口感；林明健主廚亦將創作隱藏版醬汁及配菜來配搭，平衡乳鴿的鮮濃野味。
除了鳥苑6款招牌燒鳥之外，主廚林明健將獻上「炭烤小牛胸腺」、「炭烤羊肋排」與之共展炭火魅力。將法國料理優雅的小牛胸腺，賦予南洋惹味，炭烤至表皮焦香內裡柔嫩，搭配特製沙嗲醬；羊肋排去骨，塗刷孜然楓糖醬直火燒烤至散發焦香，灑裹蒜酥香辣誘人，五分熟肉質軟嫩甘美無腥羶味，甜鹹辣味交織迷人風味。
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