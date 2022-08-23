輕鬆組裝！掌握質感生活新濾鏡 森下沉浸式調光LED吸頂燈

後疫時代的延續，習慣在家的時間變多了，家中的光源也隨之越來越被受重視，好的光源不僅影響生活品質，也影響著情緒，森下沉浸式調光LED吸頂燈，功能不僅限一般家中的照明，更能同時擁有4種色溫白、黃、夜、自然光與15段調光的自由選擇，讓家中的氣氛隨心切換，不論是一般家庭、租屋族或是對於生活質感有要求的民眾，都十分適合擁有；另外還有自動記憶功能，直覺還原到上次設定的狀態；定時關燈設定更能有效幫助省電。

圖/有你共創 提供

台灣中小房型居多，許多臥室身兼書房，廚房也常見連結餐廳使用，但不同空間適合的色光並不相同，臥室及餐廳用暖色更能讓人放鬆，書房及廚房適合使用白光，加強專注，使用森下吸頂燈得以解決空間侷限困擾，在開關方面，有壁切與遙控兩種方式，直覺操作使得一家大小都能自由開關，產品有防蟲設計，還強化了散熱功效更加安全；森下源自日本東京，深根台灣29年，品質口碑有保障，此次沉浸式調光LED吸頂燈由日本設計台灣製造，保固長達兩年。

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