前進首爾！富藝斯辦當代藝術群展《New Romantics》

南韓藝術市場崛起，富藝斯拍賣行（Phillips）攜手The Artist Room畫廊，首次於拍賣預展以外在首爾舉辦當代藝術群展《New Romantics》，囊括共23位國際知名藝術家與藝壇新星，於2022年8月31日起至9月6日止在首爾江南區文化藝術聚集地清潭洞的Lee Eugean Gallery公開展出，期間適逢首屆首爾弗里茲藝術博覽會及歷史悠久的韓國國際藝術博覽會Kiaf SEOUL和Kiaf PLUS。展出作品均可於展覽結束後自9月19日起至10月21日透過富藝斯香港私人洽購。

富藝斯表示，2021年南韓藏家於富藝斯全球藝術拍賣的貢獻較前一年大幅增長258%，展現深厚的藝術收藏實力。《New Romantics》展覽呈現亦系列當代藝術家對浪漫主義精神的重新詮釋。焦點包括以年輕女性肖像畫聞名的Ania Hobson，她曾榮獲英國國家肖像館青年藝術家獎（BP青年藝術家獎），並曾於2019年威尼斯雙年展展出。同樣專注於描繪女性的Francesca Mollett則以抽象視覺語言創造獨特的畫面質感，而於倫敦及香港兩地工作的陳惠琳遊走於具象與抽象之間，創作出充滿活力的自傳式作品。其他亮點包括當今國際藝壇明星Katherine Bernhardt、Issy Wood、Hernan Bas、及Annie Morris的作品。 Kristy M Chan陳惠琳《Finding a park to nap in》，2022年作，200 x 170公分。圖／富藝斯提供 Ellie Pratt《Reflection（A threshold）》，2022年作，189.8 x 150.2公分。圖／富藝斯提供 Annie Morris《Stack 8, Cobalt Blue》，2016年作，210 x 40 x 40公分。圖／富藝斯提供 Hernan Bas《Hide Out》，2009年作，213.4 x 182.9公分。圖／富藝斯提供