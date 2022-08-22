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宋慧喬揮手嘟嘴耍可愛 女神私下展萌樣
凍齡女神「喬妹」宋慧喬，是法國皇室珠寶品牌CHAUMET的亞太品牌大使，出席品牌活動或公開場合亮相配戴CHAUMET珠寶再自然不過。不過甚少在IG分享私人生活的她，日前罕見地發了一段和髮型師Hyungsun Ju的耍可愛Reels短片，喬妹揮手又嘟嘴，完全少女的模樣。她在發文中表示兩人是長期合作的好友，髮型師Hyungsun Ju除了是喬妹御用的髮型師，也長期在國際時尚舞台上發光，幫許多國際巨星如Rita Ora、Bella Hadid、Tilda Swinton等人做過造型。
宋慧喬在短片中穿了一間充滿夏日氣息的白色泡泡袖棉衫，配戴CHAUMET經典的Jeux de Liens Harmony系列項鍊和Bee My Love鍊墜，溫潤的玫瑰金材質和白色衣服搭配出充滿夏季的陽光魅力。巧妙讓兩個不同長度的鍊墜堆疊，v型的視覺效果和方形的衣服領款口線條對比出層次感，不但示範了最佳珠寶搭配法，也為日常穿搭增添高雅的魅力。
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