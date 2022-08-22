快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

嚴選6間高CP值無菜單料理餐廳 不只道道美味也道道驚喜

聯合新聞網／ MENU美食誌

食材新鮮加上獨特的料理手法，絕對是你愛上無菜單料理的關鍵！

初魚鐵板燒新光A9店

全台多間分店

從台北開到台中的高CP值鐵板燒，店內氛圍沉穩低調，店內採單一價位的無菜單料理，每個月會換一次菜單，只能官網線上訂位且預約時就要支付用餐費用。（MENU美食誌Yvonne Wu提供）

鐵 F.f Teppan Bistro 鐵炭酒（師大店）

北市/中正區

台北著名的平價無菜單鐵板燒料理，店內裝潢採深藍色牆面，搭配墨綠色絨布椅子，用餐價格是990元+10%，若想將套餐的大蝦換成龍蝦可提前加購預訂。（MENU美食誌小波提供）

饗宴鐵板燒

宜蘭縣/五結鄉

宜蘭知名的無菜單料理餐廳，店家選用南方澳及大溪漁港的在地海鮮，套餐有分1950、2250、2650、3950、時價等五個價位。（MENU美食誌香ちゃん美食探險提供）

Will’s Teppanyaki

台北市/松山區

以海鮮料理佔大多數的無菜單鐵板燒，店內座位有限，因此一次最多只能接待17位客人，套餐價格為2080元＋10%。（MENU美食誌咕咕Eat 提供）

食光宴鐵板料理

台南市/善化區

位在善化南科的精緻無菜單鐵板料理，主要以預約訂位為主，中午提供一場，晚上則是兩個時段，海陸套餐有八道菜色，價位則有$800、$1280、$1480、$1960等四種。（MENU美食誌麥麥提供）

明水然無菜單鐵板燒 慶城店

台北市/松山區

主打使用當季新鮮食材烹煮出高CP值的海陸雙拼鐵板燒料理，價位有1390元、1890元跟3000元可以選擇，另外會收一成服務費。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 套餐 北市

延伸閱讀

日本夫婦開的日式糰子小店 淡水老街巷中的低調美食 七種口味的糯米糰子好吸睛

道地中式早午餐！高雄金鮮虱目魚粥 綜合粥一次吃到魚皮、魚肉、魚丸、鮮蚵 錯過煎魚腸別說你來過

每天只賣3小時！ 嘉義60年老店「黑人魯熟肉」 早期有錢阿舍的高級下午茶

在地美食？火車站月台驚見「生猛海鮮」 網友大驚：居然沒牽繩！

相關新聞

前進首爾！富藝斯辦當代藝術群展《New Romantics》

南韓藝術市場崛起，富藝斯拍賣行（Phillips）攜手The Artist Room畫廊，首次於拍賣預展以外在首爾舉辦當...

宋慧喬揮手嘟嘴耍可愛 女神私下展萌樣

凍齡女神「喬妹」宋慧喬，是法國皇室珠寶品牌CHAUMET的亞太品牌大使，出席品牌活動或公開場合亮相配戴CHAUMET珠寶...

嚴選6間高CP值無菜單料理餐廳 不只道道美味也道道驚喜

食材新鮮加上獨特的料理手法，絕對是你愛上無菜單料理的關鍵！

月圓人團圓！嚴選6間特色中秋禮盒 蛋黃酥愛馬仕也入列

除了月餅，你還有太陽餅、蛋糕、檸檬塔等，各式各樣的選擇在等著你！

來去台南 參加祭孔

聯合報系有行旅企畫的「屬於我們的祭典盛事─府城祭孔大典」旅程，將跟著在地文史達人的腳步與解說，前往已有三百多年歷史的「全...

落羽松林「中秋烤肉趴」！享受6道主菜+40種食材吃到飽

中秋佳節將至，鄰近故宮的「青青食尚花園會館」，於9月9日至9月11日期間，限時推出「中秋Night落羽松星空BBQ-Pa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。