嚴選6間高CP值無菜單料理餐廳 不只道道美味也道道驚喜
食材新鮮加上獨特的料理手法，絕對是你愛上無菜單料理的關鍵！
全台多間分店
從台北開到台中的高CP值鐵板燒，店內氛圍沉穩低調，店內採單一價位的無菜單料理，每個月會換一次菜單，只能官網線上訂位且預約時就要支付用餐費用。（MENU美食誌Yvonne Wu提供）
台北市/中正區
台北著名的平價無菜單鐵板燒料理，店內裝潢採深藍色牆面，搭配墨綠色絨布椅子，用餐價格是990元+10%，若想將套餐的大蝦換成龍蝦可提前加購預訂。（MENU美食誌小波提供）
宜蘭縣/五結鄉
香ちゃん美食探險提供）
台北市/松山區
以海鮮料理佔大多數的無菜單鐵板燒，店內座位有限，因此一次最多只能接待17位客人，套餐價格為2080元＋10%。（MENU美食誌咕咕Eat 提供）
台南市/善化區
位在善化南科的精緻無菜單鐵板料理，主要以預約訂位為主，中午提供一場，晚上則是兩個時段，海陸套餐有八道菜色，價位則有$800、$1280、$1480、$1960等四種。（MENU美食誌麥麥提供）
台北市/松山區
主打使用當季新鮮食材烹煮出高CP值的海陸雙拼鐵板燒料理，價位有1390元、1890元跟3000元可以選擇，另外會收一成服務費。（MENU美食誌魚魚小遊食提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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