月圓人團圓！嚴選6間特色中秋禮盒 蛋黃酥愛馬仕也入列
除了月餅，你還有太陽餅、蛋糕、檸檬塔等，各式各樣的選擇在等著你！
台中市/北區
木可先生的食攝文雜提供）
台中市/西區
以台灣的土地、山林、價值與味道作為靈感的山木島，選用台灣在地食材推出了中秋限定禮盒，多種美味甜點都在裡面，送禮絕對讓你超有面子！（MENU美食誌晨軒 Noah美食吃透透提供）
新竹縣/竹北市
安安提供）
台中市/西屯區
連續五年奪得冠軍的太陽餅專賣店，多種有別於傳統太陽餅的創新口味，有香氣撲鼻的鐵觀音太陽餅，也有鹹香的起司口味！（MENU美食誌木可先生的食攝文雜 提供）
台北市/信義區
選用進口食材並且手工製作而成的蛋捲，減糖後的配方讓蛋捲吃起來不會太甜，吃多也不會膩口，禮盒外觀可以自己客製化，送出的禮盒絕對與眾不同！（MENU美食誌鬍子先生🧔🏻美食吃透透提供）
台北市/松山區
𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）
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