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月圓人團圓！嚴選6間特色中秋禮盒 蛋黃酥愛馬仕也入列

聯合新聞網／ MENU美食誌

除了月餅，你還有太陽餅、蛋糕、檸檬塔等，各式各樣的選擇在等著你！

時境Deguster甜點

台中市/北區

每逢節日就爆單的檸檬塔禮盒，在今年推出檸檬紅茶塔 、鳳梨青茶塔 、百香綠茶塔，三種中秋限定口味，熱愛嚐鮮的朋友絕對不能錯過！（MENU美食誌木可先生的食攝文雜提供）

Shanmu-山木島

台中市/西區

以台灣的土地、山林、價值與味道作為靈感的山木島，選用台灣在地食材推出了中秋限定禮盒，多種美味甜點都在裡面，送禮絕對讓你超有面子！（MENU美食誌晨軒 Noah美食吃透透提供）

法樂公爵手工坊

新竹縣/竹北市

宇治摩卡星空禮盒，採用宇治抹茶粉並且手工揉製外層的酥皮，內餡的抹茶香包裹著中心的黑糖麻糬和爆漿煉乳，層層堆疊的口感，讓人難以望懷！（MENU美食誌安安提供）

如邑堂太陽餅

台中市/西屯區

連續五年奪得冠軍的太陽餅專賣店，多種有別於傳統太陽餅的創新口味，有香氣撲鼻的鐵觀音太陽餅，也有鹹香的起司口味！（MENU美食誌木可先生的食攝文雜 提供）

38熊蝶蝶酥

北市/信義區

選用進口食材並且手工製作而成的蛋捲，減糖後的配方讓蛋捲吃起來不會太甜，吃多也不會膩口，禮盒外觀可以自己客製化，送出的禮盒絕對與眾不同！（MENU美食誌鬍子先生🧔🏻美食吃透透提供）

陳耀訓·麵包埠 YOSHI BAKERY

台北市/松山區

蛋黃酥使用紅土鹹鴨蛋和無水奶油，口感相當有層次外還有奶香在嘴裡綻放，減醣後的豆沙甜而不膩，鹹甜美味交織在口中，無愧有蛋黃酥界的愛馬仕稱號👍🏻。（MENU美食誌𝕁𝕀𝔸ℕ愛吃美食提供）

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