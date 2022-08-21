古絲路驛站 忽古忽今土耳其布爾薩

來到布爾薩（Bursa），讓我打從心底驚呼「這裡太美！」老教堂、古驛站、噴香的烤肉片，還有難與土國聯想的皮影戲博物館，忽古忽今，罕有遊客，值得慢慢逛、尋新奇。

台灣旅人對於布爾薩（Bursa），可能還稍覺陌生；這裡是滑雪勝地，也是古絲路的重要驛站，時至今日，是隱於烏達山腳下典型的土耳其老城。疫後主打「安心旅遊」，土耳其航空公司與地接旅行社DORAK規劃了這場探秘行程，布爾薩是讓人驚嘆的第一站，在地、純樸，還未完全觀光化，走逛期間，穿雜著生活的韻味與歷史積累的迷人風采。

布爾薩遍地是綠，公園與花園多，因而享有「綠色布爾薩」的美稱；它也是鄂圖曼土耳其時期的首都，以絲綢聞名，古絲路驛站如今變身為大市集，這裡也是我最愛的一站。

布爾薩大清真寺興建於14世紀末，歷經三位蘇丹、經過40年時間，於西元1421年完工。「土女」zeren說，這座清真寺有三大看點，包括寺內的淨身噴泉、奇特建築，以及擁有最多的阿拉伯文書法。

與土耳其眾多的清真寺相較，這裡外觀不算起眼，但融合了20個大小圓頂，是多穹頂清真寺的典型代表，也是土耳其最大的清真寺。內部也有別於鄂圖曼式以花磚裝飾的青綠色花紋，而是採用白牆，更顯古樸，牆面上一幅幅阿拉伯文書法，據說有9種字體，若非名家，是無法將字帖展現於此的。

寺內以昆德卡里技術製成的講壇，也是具價值的藝術品，被認為是從塞爾柱克雕刻藝術轉向奧斯曼木雕藝術期間、最重要的作品之一。

大清真寺旁，就是中央集市，兩地相連的廣場時有老人們閒坐，賣著烤餅的攤子飄出陣陣香氣，再往遠一點，就有旅遊指南熱推的烤牛肉片餐廳。

●古驛站變身大集市

大清真寺旁有座大集市，被稱為「蠶繭市場」（Koza Han），因為是古絲路的終點，百年前的驛站如今變身為口字型的大市集。

方型拱廊的兩層樓建築間，有個大中庭與一座優美的六角亭，老樹底下開起一朵朵的大傘，土人穿梭其間，茶或咖啡任點、托盤轉身就送到，我點了杯土耳其咖啡，兼送來水與軟糖，吃法是先喝水清清口腔，再飲一口濃醇的咖啡、品一甜糖中和，可惜的是，底部的咖啡渣無人可為我算一卦。

集市內店家相連，石砌牆面、樹影飄搖間，帶點滄桑與時間靜止般的美感，走道旁靠近中央區的位置，也設有咖啡座，從這裡下眺觀人、與在傘間融入人群的品飲感受大不相同；店家則多半賣著絲綢相關製品，圍巾、衣物、各類布匹，變化不多。

從另一邊出口走出有頂市集，則更有著鮮活的人氣。這裡是在地人的市場，攤位上擺滿新鮮蔬果，顏色鮮亮，也有飄著香氣的肉串、烤餅，閃閃發光的金飾店，以及各種小工藝品。往來的土人穿著，依然保留着濃厚的伊斯蘭風格，人聲鼎沸間，恍若僅入另一個次元。

●綠色陵墓與綠色清真寺

土耳其清真寺多，古城哩，還有一座知名的「綠色清真寺」(Yeşil Camii)。此為穆罕默德二世於西元1424年下令興建，外觀是美麗典雅的淡綠色，也是土耳其第一座鄂圖曼風格的清真寺，使用大量磁磚裝飾。

清真寺旁，則是著名的「綠色陵墓」（Yeşil Türbe）。陵墓外觀為六角形、貼滿美麗的土耳其藍瓷磚，造型顯眼、頗為典雅。此為穆罕默德二世在西元1421年為父親穆罕默德一世所興建，1855年曾因地震毀損嚴重，現在外部的磁磚是地震後重新鋪設；陵墓裡，中央是穆罕默德一世的陵寢，周圍則是其他皇室成員的棺槨。

值得一探的，是陵墓內的窗框，三面都是美麗的土耳其藍，穿透玻璃灑進室內的陽光、映襯著藍顏色，非常夢幻。

●布爾薩烤肉

來到布爾薩，「土女」zeren告訴我們，絕不可錯過的美食就是「伊斯坎達爾烤肉」（İSKENDER，又稱「布爾薩烤肉」）。這道名菜，也是沙威瑪的前身，發源於此，豈能不嘗。

伊斯坎達爾烤肉的做法，是將羊或牛肉燒烤後切成薄片，接著把薄片、番茄和青辣椒、乳酪放在皮塔餅上，最後淋上熱騰騰的奶油；我們點的是套餐，烤肉、大塊番茄與烤過的青辣椒鋪在飯上，再淋上一杓去油解膩的酸乳酪。

一般人認為伊斯坎達爾烤肉吃起來完全沒有羊臊味，但若不吃羊，可能連牛肉也覺得充滿羊味(有些刷以羊油)，建議可點雞肉，燒烤風味絕不出錯。

●土耳其唯一的皮影戲博物館

布爾薩還有座土耳其唯一的博物館，也是擁有500年歷史的人類非物質文化遺產，此站也一行人大嘆奇妙。

土耳其的皮影戲源自中國，元朝時傳入中亞，鄂圖曼時期盛行於土耳其。土耳其皮影戲的主角，據說是真實的存在，主角之一卡拉格茲是個有圓臉大鬍子、講話通俗幽默的市井小人物，另一位哈吉瓦特則是來自上層的大人物，有張長臉尖下巴，三角眼，講話文雅，性格高傲。

在許多劇目中，都由這兩個人物進行辯論，哈吉瓦特高談闊論，主張維持現狀；卡拉格茲則會對現實生活發出各種嘲諷。據說，奧斯曼帝國時期，不只蘇丹穆拉德五世愛看，就連奧斯曼帝國軍隊出征時，入夜在宿營地也要升起篝火、搭起帳篷欣賞演出。

皮影戲博物館不大，每日有兩場演出，其餘時間可購票入場，觀賞靜態的歷史介紹、以及各種造型的戲偶。這些戲偶以駱駝皮或牛皮製成，用桿子操縱各部位，再利用光源將其投影在布幕上，皮偶極薄可透光，表演還會結合歌唱、鈴鼓、詩歌、神話或是繞口令與謎語。

●如果你想去

前進土耳其，土耳其航空是最佳選擇，擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，土航連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。