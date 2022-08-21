新竹老爺主廚嚴選中秋美饌 夯肉海陸饗生鮮禮盒上市

中秋烤肉成為全民運動，烤肉總得採購各類肉品和海鮮，新竹老爺繼去年中秋烤肉禮盒大受好評後，今年再度推出中秋夯肉海陸饗生鮮禮盒，內含8款海陸新鮮食材及2罐烤肉沾料的外帶夯肉生鮮禮盒，每套約四人份量，即日起接受訂購（需於3日前預訂）。凡在8月31日前訂購，即可享早鳥優惠價3,600元。

今年的夯肉生鮮禮盒是由新竹老爺西餐主廚鄭文彬親自精選所有食材，擁有將近30年餐飲經歷的他，此次特別為中秋打造一款限定禮盒，嚴選烤肉必備肉品、各式海鮮及醬料，對於食材來源絕不馬虎，希望帶給大家最頂級的生鮮禮盒。

禮盒中特別嚴選澳洲穀飼戰斧牛，油花細緻，肉質軟嫩、多汁飽滿，燒烤後骨香肉嫩，讓喜愛食肉的愛好者們絕對不能錯過，還有脆中帶嫩的霜降松阪豬、入口即化的日本和牛燒烤片、霜降松阪豬及去骨蒜香雞腿等五種肉款。海鮮特別推薦巨無霸深海大草蝦，比手掌還大的草蝦口感鮮美、肉質Ｑ彈，以及新鮮彈牙東北角生小卷、北海道帆立貝等多樣美味食材，再搭配上日本酸橘醋醬油，清爽高雅的口味能去除烤肉時的油膩感同時又增添柑橘的果香。

鄭文彬主廚更於每樣品項，都貼心附贈燒烤方式及注意事項，滿滿一箱食材約四人份，在家也能輕鬆變身夯肉達人。