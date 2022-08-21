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格蘭路思五感體驗夜光快閃店來了！入場就請喝螢光調酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
時尚策展人兼演員丁春誠，分享感官探索夜光快閃店的獨特藝術底蘊。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
時尚策展人兼演員丁春誠，分享感官探索夜光快閃店的獨特藝術底蘊。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

致力打造威士忌新思路的格蘭路思，首次攜手POPUPASIA 2022亞洲手創展，由共同策展人Filip Pagowski以展會主題「I'm我是故我在」視覺，為格蘭路思打造三款台灣限定格蘭路思「感官探索夜光限定版」，更同步策劃業界首創的五感體驗「感官探索夜光快閃店」，邀請品牌好友時尚策展人丁春誠與創作歌手黃宣為活動站台，匯聚各領域新銳一同帶領大家探索格蘭路思的感官新思路。

備受時尚領域關注的Filip Pagowski，是知名川久保玲PLAY御用鬼才插畫家，曾接受傳統的訓練卻不墨守成規，畫風強烈且創作風格別具一格，既創新也擁抱傳統的特質，與格蘭路思的現代新思路的品牌調性相當合拍。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，品飲威士忌已從單純的味蕾享受躍升為感官饗宴，而此次新銳輕奢新世代威士忌首選的格蘭路思再推新思路——特與POPUPASIA 2022亞洲手創展共同策展人Filip Pagowski合作，從格蘭路思「感官探索夜光限定版」，到五感體驗「感官探索夜光快閃店」，立下業界首創新指標。

在「感官探索夜光快閃店」中，處處都充滿著時尚插畫師Filip Pagowski隱藏版特殊夜光感官圖騰，使用入口處派發的紫外線小手電筒，找到隱藏圖騰，即可兌換閃閃發光的格蘭路思12年HIGHBALL。除了免費兌換的格蘭路思螢光調酒，入場更可獲得多項限量商品，包含台灣塗鴉藝術家COLASA所設計的夜光圖騰，以及美國第一精品丹寧品牌True Religion會員金卡折扣券一張。

除了極為吸睛的極光調酒外，更可親手觸摸格蘭路思以百年工藝打造之雪莉橡木桶，感受紋路、木質、自然原生的觸感，並探訪格蘭路思5大獨家私有軟水源，聞聞運用小巧精緻的獨特高聳壺式蒸餾器進行11小時緩慢蒸餾後所得到的酒液風味，體驗者現場還能測試自己能分辨出幾種格蘭路思的獨特香氣，也能親賞格蘭路思透過大自然所賦予的天然酒色。此外，還可以在快閃店現場購買到「感官探索夜光限定版」，將藝術與工藝的完美結合帶回家收藏。

◎格蘭路思感官探索夜光快閃店

．快閃期間：8月18日～8月28日

．地址：台北市中山區中山北路二段16巷3號（鄰近中山捷運站四號出口）

．即刻免費報名，格蘭路思請喝一杯：https://pse.is/4aehhx

格蘭路思業界首創五感體驗「感官探索夜光快閃店」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思業界首創五感體驗「感官探索夜光快閃店」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新世代音樂人兼製作人黃宣，出席格蘭路思感官探索夜光快閃店。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新世代音樂人兼製作人黃宣，出席格蘭路思感官探索夜光快閃店。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
時尚策展人兼演員丁春誠（左）與新世代音樂人兼製作人黃宣，在夜光畫板上用明豔奔放的色彩描繪他們品飲格蘭路思時的感官體驗。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
時尚策展人兼演員丁春誠（左）與新世代音樂人兼製作人黃宣，在夜光畫板上用明豔奔放的色彩描繪他們品飲格蘭路思時的感官體驗。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思攜手國際藝術師Filip Pagowski，推出台灣限定「感官探索夜光限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思攜手國際藝術師Filip Pagowski，推出台灣限定「感官探索夜光限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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