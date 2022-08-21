格蘭路思五感體驗夜光快閃店來了！入場就請喝螢光調酒

致力打造威士忌新思路的格蘭路思，首次攜手POPUPASIA 2022亞洲手創展，由共同策展人Filip Pagowski以展會主題「I'm我是故我在」視覺，為格蘭路思打造三款台灣限定格蘭路思「感官探索夜光限定版」，更同步策劃業界首創的五感體驗「感官探索夜光快閃店」，邀請品牌好友時尚策展人丁春誠與創作歌手黃宣為活動站台，匯聚各領域新銳一同帶領大家探索格蘭路思的感官新思路。

備受時尚領域關注的Filip Pagowski，是知名川久保玲PLAY御用鬼才插畫家，曾接受傳統的訓練卻不墨守成規，畫風強烈且創作風格別具一格，既創新也擁抱傳統的特質，與格蘭路思的現代新思路的品牌調性相當合拍。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，品飲威士忌已從單純的味蕾享受躍升為感官饗宴，而此次新銳輕奢新世代威士忌首選的格蘭路思再推新思路——特與POPUPASIA 2022亞洲手創展共同策展人Filip Pagowski合作，從格蘭路思「感官探索夜光限定版」，到五感體驗「感官探索夜光快閃店」，立下業界首創新指標。

在「感官探索夜光快閃店」中，處處都充滿著時尚插畫師Filip Pagowski隱藏版特殊夜光感官圖騰，使用入口處派發的紫外線小手電筒，找到隱藏圖騰，即可兌換閃閃發光的格蘭路思12年HIGHBALL。除了免費兌換的格蘭路思螢光調酒，入場更可獲得多項限量商品，包含台灣塗鴉藝術家COLASA所設計的夜光圖騰，以及美國第一精品丹寧品牌True Religion會員金卡折扣券一張。

除了極為吸睛的極光調酒外，更可親手觸摸格蘭路思以百年工藝打造之雪莉橡木桶，感受紋路、木質、自然原生的觸感，並探訪格蘭路思5大獨家私有軟水源，聞聞運用小巧精緻的獨特高聳壺式蒸餾器進行11小時緩慢蒸餾後所得到的酒液風味，體驗者現場還能測試自己能分辨出幾種格蘭路思的獨特香氣，也能親賞格蘭路思透過大自然所賦予的天然酒色。此外，還可以在快閃店現場購買到「感官探索夜光限定版」，將藝術與工藝的完美結合帶回家收藏。

◎格蘭路思感官探索夜光快閃店

．快閃期間：8月18日～8月28日

．地址：台北市中山區中山北路二段16巷3號（鄰近中山捷運站四號出口）