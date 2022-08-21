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全家出去玩／主食甜點一手包辦 不失敗的露營野炊大餐

幸福文化／ ALPHA TEC

編按：闔家露營是現代人最棒休閒活動之一，吃什麼當然是今晚重頭戲，擁有36萬訂閱數的youtuber「ALPHA TEC」分享食譜，來看達人準備了什麼露營大餐！

串燒（牛肉串、葱肉串）。圖／幸福文化 提供
串燒（牛肉串、葱肉串）。圖／幸福文化 提供

【串燒（牛肉串、葱肉串）】

吃好消夜就可以直接睡覺，是露營的絕妙之處！

●　材料（2人份）

牛肉　牛排1片

岩鹽、黑胡椒　適量

雞腿肉　1片

葱　1根

大蒜粉　適量

烤雞的醬汁(或烤肉醬)　適量

●　作法

1.切肉和葱：牛肉、雞肉都切成一口大小。葱切成2∼3公分長的葱段。

2.插入竹籤：做成牛肉串、葱肉串。(食用時請注意安全)

3.烤：牛肉上撒鹽、黑胡椒後放上烤肉爐炭烤。葱肉串邊沾醬邊烤，烤好後再撒點大蒜粉。

【烤飯糰】

烤飯糰。圖／幸福文化 提供
烤飯糰。圖／幸福文化 提供

香氣四溢的鍋巴真是太迷人了！只需沾上市售的醬汁即可，超簡單。冷了也很好吃喔！

●　材料（2人份）

白飯　2杯米

蒲燒醬　適量

●　配菜

醬菜、沖泡式味噌湯

●　作法

1.捏飯糰

先把白飯煮好（參照p.48的作法），捏成小巧的飯糰。

在家裡當然也可以用電鍋或電子鍋來煮飯！

2.放在網上烤

放在網上烤，邊用刷子刷上醬汁。

【水果鬆餅】

水果鬆餅。圖／幸福文化 提供
水果鬆餅。圖／幸福文化 提供

烤得膨鬆柔軟的祕訣在於要在麵糊裡加入優格，請大方地放上一堆水果和奶油！

●　材料（2人份）

鬆餅粉 1包（150克）

牛奶 2大匙

優格 1杯（100克左右）

蛋 1顆

奶油 10克

●　裝飾

當季的水果 適量

鮮奶油 適量

糖粉 適量

●　作法

1.製作麵糊

把蛋液打散後，依序加入優格、牛奶、鬆餅粉，徹底地攪拌到柔滑細緻為止。

2.用平底鍋煎

將奶油放進平底鍋裡，加熱到奶油融化後，再倒入作法1的麵糊。煎成金黃色後翻面，兩面都煎熟。盛入盤中，待鬆餅冷卻後，再放上奶油和水果。

【以上摘文選自《會開火就絕不會失敗的露營野炊食》、作者： ALPHA TEC、譯者： 賴惠玲、出版社：幸福文化 提供】

書名：《會開火就絕不會失敗的露營野炊食》、作者： ALPHA TEC、譯者： 賴惠玲、出版社：幸福文化
書名：《會開火就絕不會失敗的露營野炊食》、作者： ALPHA TEC、譯者： 賴惠玲、出版社：幸福文化

露營 烤肉 食譜

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