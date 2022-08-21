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全家出去玩／主食甜點一手包辦 不失敗的露營野炊大餐
編按：闔家露營是現代人最棒休閒活動之一，吃什麼當然是今晚重頭戲，擁有36萬訂閱數的youtuber「ALPHA TEC」分享食譜，來看達人準備了什麼露營大餐！
【串燒（牛肉串、葱肉串）】
吃好消夜就可以直接睡覺，是露營的絕妙之處！
● 材料（2人份）
牛肉 牛排1片
岩鹽、黑胡椒 適量
雞腿肉 1片
葱 1根
大蒜粉 適量
烤雞的醬汁(或烤肉醬) 適量
● 作法
1.切肉和葱：牛肉、雞肉都切成一口大小。葱切成2∼3公分長的葱段。
2.插入竹籤：做成牛肉串、葱肉串。(食用時請注意安全)
3.烤：牛肉上撒鹽、黑胡椒後放上烤肉爐炭烤。葱肉串邊沾醬邊烤，烤好後再撒點大蒜粉。
【烤飯糰】
香氣四溢的鍋巴真是太迷人了！只需沾上市售的醬汁即可，超簡單。冷了也很好吃喔！
● 材料（2人份）
白飯 2杯米
蒲燒醬 適量
● 配菜
醬菜、沖泡式味噌湯
● 作法
1.捏飯糰
先把白飯煮好（參照p.48的作法），捏成小巧的飯糰。
在家裡當然也可以用電鍋或電子鍋來煮飯！
2.放在網上烤
放在網上烤，邊用刷子刷上醬汁。
【水果鬆餅】
烤得膨鬆柔軟的祕訣在於要在麵糊裡加入優格，請大方地放上一堆水果和奶油！
● 材料（2人份）
鬆餅粉 1包（150克）
牛奶 2大匙
優格 1杯（100克左右）
蛋 1顆
奶油 10克
● 裝飾
當季的水果 適量
鮮奶油 適量
糖粉 適量
● 作法
1.製作麵糊
把蛋液打散後，依序加入優格、牛奶、鬆餅粉，徹底地攪拌到柔滑細緻為止。
2.用平底鍋煎
將奶油放進平底鍋裡，加熱到奶油融化後，再倒入作法1的麵糊。煎成金黃色後翻面，兩面都煎熟。盛入盤中，待鬆餅冷卻後，再放上奶油和水果。
【以上摘文選自《會開火就絕不會失敗的露營野炊食》、作者： ALPHA TEC、譯者： 賴惠玲、出版社：幸福文化 提供】
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