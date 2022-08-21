冷氣搭循環風扇更省電 無扇葉、香氛功能新品超吸睛

炎炎夏日想要整天吹冷氣又怕電費破表，搭配循環扇幫忙，促進空氣循環更有助節能省電。雙全國際旗下代理PHILIPS風扇系列推出多款DC風扇產品，包括DC立式循環扇、無扇葉風扇等，迎接開學季，只要購買雙全國際代理品牌任一商品，至雙全生活館登入並註冊保固資料，即可獲得雙全生活館保固優惠專區250元的折價券，加上使用D幣1點折1元，4.6折起就能將各式豐富生活家電帶回家。

其中PHILIPS DC立式循環扇，透過3D空氣動力學原理，形成強勁的風量攪動室內空氣、產生對流，帶動室內空氣流通，達到快速通風的效果，DC直流變頻低耗低噪，一整天吹下來也只需0.72度電。另一款PHILIPS DC無扇葉風扇，則是跟上了近期無扇葉設計風潮，採用超大風量結構設計，最遠可達7公尺範圍的空氣循環距離，且整體機身纖細，底盤僅0.09平方公尺，輕巧不占空間，小空間也能擺放。低噪音設計更是適合各種空間、情境使用。