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冷氣搭循環風扇更省電 無扇葉、香氛功能新品超吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PHILIPS DC立式循環扇透過3D空氣動力學原理，形成強勁的風量攪動室內空氣、產生對流，達到快速通風的效果。圖／雙全國際提供
PHILIPS DC立式循環扇透過3D空氣動力學原理，形成強勁的風量攪動室內空氣、產生對流，達到快速通風的效果。圖／雙全國際提供

炎炎夏日想要整天吹冷氣又怕電費破表，搭配循環扇幫忙，促進空氣循環更有助節能省電。雙全國際旗下代理PHILIPS風扇系列推出多款DC風扇產品，包括DC立式循環扇、無扇葉風扇等，迎接開學季，只要購買雙全國際代理品牌任一商品，至雙全生活館登入並註冊保固資料，即可獲得雙全生活館保固優惠專區250元的折價券，加上使用D幣1點折1元，4.6折起就能將各式豐富生活家電帶回家。

其中PHILIPS DC立式循環扇，透過3D空氣動力學原理，形成強勁的風量攪動室內空氣、產生對流，帶動室內空氣流通，達到快速通風的效果，DC直流變頻低耗低噪，一整天吹下來也只需0.72度電。另一款PHILIPS DC無扇葉風扇，則是跟上了近期無扇葉設計風潮，採用超大風量結構設計，最遠可達7公尺範圍的空氣循環距離，且整體機身纖細，底盤僅0.09平方公尺，輕巧不占空間，小空間也能擺放。低噪音設計更是適合各種空間、情境使用。

而日系風格的台灣家電品牌ARTISAN推出的12吋3D節能循環扇LF1202，使用日本品牌靜音馬達，擁有8段風量調整，可吹出安靜舒適的自然風，結合立扇與循環扇功能，一年四季都能使用，還有香氛墊片的特殊設計，只要滴上喜歡的香氛精油，就能讓空間充滿喜歡的香氣。今年夏天，ARTISAN更攜手原創香氛品牌HANSCHIU打造更臻舒適的居家香風體驗，推出2款聯名限量訂製香氛精油，香草海岸、柑橘森林，讓你隨著每天心情換上不同味道。

ARTISAN 12吋3D節能循環扇LF1202，台灣在地設計，使用日本品牌靜音馬達，在室內也能吹拂安靜舒適的自然風。圖／ARTISAN提供
ARTISAN 12吋3D節能循環扇LF1202，台灣在地設計，使用日本品牌靜音馬達，在室內也能吹拂安靜舒適的自然風。圖／ARTISAN提供
PHILIPS DC無扇葉風扇採用超大風量結構設計，最遠可達7公尺範圍的空氣循環距離。圖／雙全國際提供
PHILIPS DC無扇葉風扇採用超大風量結構設計，最遠可達7公尺範圍的空氣循環距離。圖／雙全國際提供
ARTISAN攜手原創香氛品牌HANSCHIU，推出2款聯名限量訂製香氛精油。圖／ARTISAN提供
ARTISAN攜手原創香氛品牌HANSCHIU，推出2款聯名限量訂製香氛精油。圖／ARTISAN提供

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