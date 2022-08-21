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世界巧克力大賽揭曉！台灣Cona's奪「1金3銀2銅」
擁有「巧克力界奧斯卡」之稱的的「世界巧克力大賽（International Chocolate Awards簡稱ICA）」近公佈2022亞太區決賽結果，台灣多個品牌獲得佳績。其中「Cona’s」共拿下1金、3銀、2銅獎，當中「紅烏龍茶榛果巧克力」也順利拿下金牌獎。
「世界巧克力大賽」由來自亞洲、歐洲、美洲等各國專業品評師擔任評審，並依照巧克力不同的風味、配料進行細部分類，乃是極具指標性的國際賽事。今年超過千件作品中，全亞洲區共入圍237項，台灣則有74項入圍進入總決賽，包括cofe、喜樂可可、曾至元巧克力等多個台灣品牌，均成功奪下不同分類的金牌或佳績，顯現台灣的巧克力實力。
Cona’s本次共有7項作品入圍決賽，其中「紅烏龍茶榛果巧克力」獲得金牌，「SUNRISE加勒比海雞尾酒」、「36%鐵觀音茶荔枝巧克力Bar」、「36%桂花烏龍茶巧克力Bar獲」得銀獎；「36%東方美人烏龍茶巧克力Bar」、「36%頂級濃醇白巧克力Bar」則獲得銅獎。除了參與ICA外，Cona’s巧克力也積極參與國際賽事，目前共累積128面獎牌的肯定。
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