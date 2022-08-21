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世界巧克力大賽 南投妮娜巧克力城堡奪亞太金牌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里Cona’s妮娜巧克力在2022世界巧克力大賽亞太區決賽勇奪1金3銀2銅。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力在2022世界巧克力大賽亞太區決賽勇奪1金3銀2銅。本報資料照片

世界巧克力大賽亞太區昨晚決賽，南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡再次運用台灣茶、水果等在地農特產研發巧克力，今年7項產品入圍，抱回1金3銀2銅佳績，其中「紅烏龍茶榛果巧克力」奪金牌獎，成功將台灣巧克力推上國際舞台。

「ICA世界巧克力大賽」有「巧克力界奧斯卡」之稱，是業界公認規模最大、評比標準也最嚴謹的賽事，每年由世界各地業界專家組成的評審團依美洲、亞太、比利時、法國、英國等10多區進行區域評選，區域得獎者才能晉升全球決賽。

今年ICA亞太區決賽於昨晚揭曉，來自南投埔里的台灣在地品牌Cona’s及子品牌CaCanina，使用台灣茶和在地水果研發出「紅烏龍茶榛果」、「36％鐵觀音茶荔枝」、「36％桂花烏龍茶」、「加勒比海雞尾酒」和「36％東方美人烏龍茶」等風味巧克力，以及36％頂級濃醇白巧克力，勇奪1金3銀2銅的亮眼成績。

埔里Cona’s妮娜巧克力表示，今年ICA亞太區決賽參賽作品逾千件，全亞洲入圍237件，台灣則有74件，Cona’s及子品牌CaCanina就入圍7件，其中6件更順利獲獎，這也讓該店的王牌巧克力師傅魏婉羽在國際賽事奬牌累積至128面。

過去在美國財經界發展，擁有財經、會計雙碩士的魏，4年多前轉換跑道做巧克力，專心研習成了妮娜的王牌師傅，也是世界金牌，她獲獎後說，疫情衝擊各產業，但團隊仍致力研發高品質巧克力，此次獲獎是對其品牌及台灣巧克力的肯定。

南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片
南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡。本報資料照片

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