快訊

FT：台灣本周準備接待更多外國訪問團

獨／網傳高雄人蛇騙200餘人赴柬埔寨！警證實已出境 鄰居曝他「鬼頭鬼腦的」

上海祭限電措施 外灘等地景觀照明暫停2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把話題設計戴上手！BULOVA復刻經典設計 重新詮釋前衛感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BULOVA和社群平台D-Cave合作，推出的LED Computron表款，在表面以及表背皆有雙品牌Logo字樣。圖／CITIZEN提供
BULOVA和社群平台D-Cave合作，推出的LED Computron表款，在表面以及表背皆有雙品牌Logo字樣。圖／CITIZEN提供

CITIZEN旗下的BULOVA在60到70年代之間，便以高精度腕表產品，立足市場，當年亦誕生了許多話題之作。像是外觀前衛，帶有透視感的ACCUTRON；或是以太空科技為靈感而生的LED Computron都是在鐘表發展歷史留名，堪稱當時的經典設計。今年，BULOVA以現代技術重新復刻上述兩款腕表，讓具有時代意義的設計元素，得以被延續，成為品牌DNA。

在60年代時，BULOVA的ACCUTRON為世界第一只音叉式電子腕表，達到每日誤差兩秒的高精準度；雖然這項標準放在今日並不算什麼，但在近70年前可是當時的「黑科技」。於是在去年，BULOVA便重新復刻了ACCUTRON表款，搭配獨特靜電能量機芯，並還原前衛的積體電路設計，受到藏家的矚目。今年品牌則延續相同概念，推出兩款新ACCUTRON腕表，除了有原始設計綠色表面之外，更呈現可透視的灰色面，搭配經典五珠表鍊，凸顯復古風格。

BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配靜電能量機芯，約11萬2,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配靜電能量機芯，約11萬2,800元。圖／CITIZEN提供

不僅復刻了ACCUTRON表，BULOVA還讓象徵未來主義的LED Computron回歸。特別的梯形表殼，讓正面只能看電路板的結構，時間則以LED燈的方式，配置於側邊，顛覆眾人對於腕表想像。而今年，BULOVA和社群平台D-Cave合作，推出的LED Computron表款，在表面以及表背皆有雙品牌Logo字樣，藉由D-Cave的經典螢光綠色調的啟發，在腕表的側邊夜光塗層呈現有如電競主機燈的前衛感。喜愛復古風格的人，還有從30年代腕表擷取靈感，所打造的 MARINE STAR潛水表可參考。漸層藍色表面搭配「海叉」之稱的計時秒針，讓人聯想起過往的美好時光。

BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼搭配靜電能量機芯，約10萬2,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼搭配靜電能量機芯，約10萬2,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA X D-CAVE LED Computron腕表，精鋼表殼與表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA X D-CAVE LED Computron腕表，精鋼表殼與表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA MARINE STAR 96B380腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA MARINE STAR 96B380腕表，精鋼表殼與表鍊，14,800元。圖／CITIZEN提供

腕表 品牌

延伸閱讀

強化宣導與救災安全 佳里消防車加裝LED字幕機

男神只是喝水摸頭髮都引人遐想！孔劉登封秀香奈兒J12

睡前再看！Nothing Phone (1)有幾顆LED？磁性男數「1、2…」吸48萬人進數羊儀式

帥慘了！魏嘏雋上手泰格豪雅新智能表、爽開保時捷F1賽車

相關新聞

世界巧克力大賽揭曉！台灣Cona's奪「1金3銀2銅」

擁有「巧克力界奧斯卡」之稱的的「世界巧克力大賽（International Chocolate Awards簡稱ICA）...

世界巧克力大賽 南投妮娜巧克力城堡奪亞太金牌

世界巧克力大賽亞太區昨晚決賽，南投埔里Cona’s妮娜巧克力城堡再次運用台灣茶、水果等在地農特產研發巧克力，今年7項產品...

把話題設計戴上手！BULOVA復刻經典設計 重新詮釋前衛感

CITIZEN旗下的BULOVA在60到70年代之間，便以高精度腕表產品，立足市場，當年亦誕生了許多話題之作。像是外觀前...

bossini變身潮牌10月重返台灣、Esprit棄實體店以電商型態回歸 消費者依舊期待嗎？

因UNIQLO、H&M等平價時尚品牌的夾擊，以及襲捲全球的新冠肺炎，讓1992年就開始在台經營的香港連鎖服飾品牌boss...

「角落小夥伴」變身漢堡、甜點 還有爆米花公仔陪看電影

兩大日本人氣話題動畫「航海王劇場版：紅髮歌姬」、「角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」電影版近期上映，讓今年暑假人潮復甦的百...

醉心水墨和油畫創作 廖涵茵豐原葫蘆墩文化中心開個展

松延酵素公司董事長廖涵茵醉心於水墨和油畫創作，即日起在豐原葫蘆墩文化中心舉辦個展，展出最新創作，歡迎大家前往欣賞和指導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。