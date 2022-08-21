把話題設計戴上手！BULOVA復刻經典設計 重新詮釋前衛感

CITIZEN旗下的BULOVA在60到70年代之間，便以高精度腕表產品，立足市場，當年亦誕生了許多話題之作。像是外觀前衛，帶有透視感的ACCUTRON；或是以太空科技為靈感而生的LED Computron都是在鐘表發展歷史留名，堪稱當時的經典設計。今年，BULOVA以現代技術重新復刻上述兩款腕表，讓具有時代意義的設計元素，得以被延續，成為品牌DNA。

在60年代時，BULOVA的ACCUTRON為世界第一只音叉式電子腕表，達到每日誤差兩秒的高精準度；雖然這項標準放在今日並不算什麼，但在近70年前可是當時的「黑科技」。於是在去年，BULOVA便重新復刻了ACCUTRON表款，搭配獨特靜電能量機芯，並還原前衛的積體電路設計，受到藏家的矚目。今年品牌則延續相同概念，推出兩款新ACCUTRON腕表，除了有原始設計綠色表面之外，更呈現可透視的灰色面，搭配經典五珠表鍊，凸顯復古風格。

BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配靜電能量機芯，約11萬2,800元。圖／CITIZEN提供

不僅復刻了ACCUTRON表，BULOVA還讓象徵未來主義的LED Computron回歸。特別的梯形表殼，讓正面只能看電路板的結構，時間則以LED燈的方式，配置於側邊，顛覆眾人對於腕表想像。而今年，BULOVA和社群平台D-Cave合作，推出的LED Computron表款，在表面以及表背皆有雙品牌Logo字樣，藉由D-Cave的經典螢光綠色調的啟發，在腕表的側邊夜光塗層呈現有如電競主機燈的前衛感。喜愛復古風格的人，還有從30年代腕表擷取靈感，所打造的 MARINE STAR潛水表可參考。漸層藍色表面搭配「海叉」之稱的計時秒針，讓人聯想起過往的美好時光。

BULOVA ACCUTRON SPACEVIEW腕表，精鋼表殼搭配靜電能量機芯，約10萬2,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA X D-CAVE LED Computron腕表，精鋼表殼與表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供