bossini變身潮牌10月重返市場、Esprit棄實體店以電商型態回歸 消費者依舊期待嗎？
因UNIQLO、H&M等平價時尚品牌的夾擊，以及襲捲全球的新冠肺炎，讓1992年就開始在台經營的香港連鎖服飾品牌bossini在2020年全數關閉亞洲所有門市，並在同年將品牌售予李寧運動旗下的「非凡中國」控股公司，正式撤離台灣。無獨有偶，Esprit也同樣在2020年結束多年在台銷售，黯然離開台灣市場。
不過，在bossini成為李寧運動旗下的一員之後，旋即就開始對於品牌的重整，因此在2021年推出「Bossini X」轉型成為潮流品牌定位，並陸續在中國的一、二線城市展店，截至該年年底，已有近30家直營門市。而過去多代理高爾夫運動服飾或是流行女裝的滿心企業，看好其市場潛力，並補足對於年輕市場取向的產品缺口，因此向李寧運動合作，最快將於10月底讓Bossini X正式重返台灣。預計將以百貨與購物中心通路為主，而消費者最關心的訂價，滿心企業暫時無法回應，僅表示會比另一代理品牌Acupuncture低，主力服飾會落在2,000元之下。
同一年離開台灣市場的Esprit則是把重心放在網路銷售，提升使用者體驗，並於今年重整品牌管理層，強化在線上發展規劃。於是放棄實體門市通路，也選在今年悄悄的以電商姿態回歸，風格比起過往較為年輕，且帶有些許的街頭感，但是否仍受到消費者的歡迎，仍值得繼續關注。另外，H&M集團旗下的高級路線品牌COS也將於8月底插旗台北，開出台灣首店；目前正在改裝的ZARA台北101店，也預計於9月重新開幕，頓時讓平價時尚，再次受到市場關注。
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