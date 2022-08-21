快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「角落小夥伴」變身漢堡、甜點 還有爆米花公仔陪看電影

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall新北中和即日起至9月28日打造角落小夥伴獨家主題快閃店「335 Bakery&Cinema」，同時呈現電影院與麵包店兩大主題場景。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和即日起至9月28日打造角落小夥伴獨家主題快閃店「335 Bakery&Cinema」，同時呈現電影院與麵包店兩大主題場景。圖／Global Mall提供

兩大日本人氣話題動畫「航海王劇場版：紅髮歌姬」、「角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」電影版近期上映，讓今年暑假人潮復甦的百貨商場，在暑假尾聲，持續透過動漫魅力帶進人潮與商機。

Global Mall新北中和即日起至9月28日打造新北獨家主題快閃店「335 Bakery&Cinema」，除了有限量電影版魔法師周邊商品可收藏，同時打造電影院、麵包店限定場景，粉絲可跟著角落小夥伴一起買麵包和看電影，兩大主題一次擁有。

電影版中的五個全新「魔法師」角色，無論是主角「五」帶有紫色耳朵，配上小小尖牙，或經典角色白熊、炸豬排、企鵝等換上魔法師造型，周邊限定商品從大型絨毛公仔到手掌絨毛公仔三種尺寸，還有電影限定變裝服飾，讓粉絲一次蒐藏電影新角色。看完電影還可與角落小夥伴盡情拍照打卡，「電影院限定場景」可以抱著魔法師角色、爆米花抱枕，跟著白熊、炸蝦尾、蜥蜴、炸豬排一起看場電影。

此外，鏡頭轉到另一個場景「335麵包店」，角落小夥伴變身為麵包公仔、甜點造型、小小廚師及麵包店長，每個角色還有專屬獨特造型，變身不同口味麵包新鮮出爐，包括炸蝦豬排麵包公仔、白熊吐司、炸豬排漢堡、貓咪杯子蛋糕、恐龍小廚師、灰貓生乳捲等，粉絲就像來到麵包店，將喜愛的麵包公仔一個一個夾到麵包盤上，畫面超級療癒。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」（ONE PIECE FILM RED）是系列第15部劇場動畫，也是原作連載25周年紀念作品，8月在日本上映已突破劇場版歷年來票房紀錄，目標突破百億日圓。

全台有5家據點的「句商店」全面換上航海王劇場版主題新裝，集結航海王RED劇場版電影周邊。話題周邊還有紀念劇場版「ONE PIECE FILM RED」上映而推出的特別紀念配色版「航海王劇場版FILM RED千陽號」，採用金屬紅特別規格配色，附有劇場版登場服裝的草帽一夥人物圖卡、海面特效零件與展示台座。並帶來紅髮傑克精緻收藏公仔，這是紅髮傑克時隔1​​0年首次作為P.O.P系列新人物登場。

角落小夥伴麵包店場景，人氣角色化身麵包、甜點公仔。圖／Global Mall提供
角落小夥伴麵包店場景，人氣角色化身麵包、甜點公仔。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和打造角落小夥伴麵包店限定場景。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和打造角落小夥伴麵包店限定場景。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和角落小夥伴電影院限定場景，粉絲可跟著人氣角色一起拍照。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和角落小夥伴電影院限定場景，粉絲可跟著人氣角色一起拍照。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出角落小夥伴麵包店主題場景與周邊。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和推出角落小夥伴麵包店主題場景與周邊。圖／Global Mall提供
台中句商店換上航海王主題新裝。圖／句商店提供
台中句商店換上航海王主題新裝。圖／句商店提供
航海王劇場版FILM RED千陽號紀念配色模型780元。圖／句商店提供
航海王劇場版FILM RED千陽號紀念配色模型780元。圖／句商店提供
紅髮傑克精緻收藏公仔6,980元。圖／句商店提供
紅髮傑克精緻收藏公仔6,980元。圖／句商店提供

電影 麵包 劇場

延伸閱讀

中職／悍將首款搖頭娃娃 江少慶當主角復刻笑肌和肌肉

沒有麵包只有肉！漢堡王「4層究級牛排堡」限賣14天

中職／85不滅！20日徐總日 龍將換背號、球迷排字致敬

航海王新劇場版票房夯 進擊的巨人聲優客串也甘願

相關新聞

暌違12年 走過疫情難關 漢來飯店「秘書之夜」重現風華

走過疫情低谷，高雄漢來大飯店昨晚舉辦暌違12年的「漢來秘書之夜」，邀請來自全台各地的忠實客戶齊聚一堂，交通、食宿由漢來集...

「角落小夥伴」變身漢堡、甜點 還有爆米花公仔陪看電影

兩大日本人氣話題動畫「航海王劇場版：紅髮歌姬」、「角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」電影版近期上映，讓今年暑假人潮復甦的百...

醉心水墨和油畫創作 廖涵茵豐原葫蘆墩文化中心開個展

松延酵素公司董事長廖涵茵醉心於水墨和油畫創作，即日起在豐原葫蘆墩文化中心舉辦個展，展出最新創作，歡迎大家前往欣賞和指導。

想吃美食免開伙！饕客最愛的罐頭口味是它

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「罐頭種類」與近一年內「罐頭品牌」話題的網路聲量表現，帶您了解八大熱門罐頭品項與網友熱議的五大罐頭品牌。

翻轉乳品界的新秀 網友熱議這款燕麥奶配咖啡最搭

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「燕麥奶排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大燕麥奶品牌與口味。

JISOO示範完美川字肌！再忙也要皮拉提斯練出好身材

當紅南韓流行天團BLACKPINK日前釋出第二張專輯先行單曲〈Pink Venom〉，猶如各大時尚品牌時裝秀的MV在Yo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。