「角落小夥伴」變身漢堡、甜點 還有爆米花公仔陪看電影
兩大日本人氣話題動畫「航海王劇場版：紅髮歌姬」、「角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」電影版近期上映，讓今年暑假人潮復甦的百貨商場，在暑假尾聲，持續透過動漫魅力帶進人潮與商機。
Global Mall新北中和即日起至9月28日打造新北獨家主題快閃店「335 Bakery&Cinema」，除了有限量電影版魔法師周邊商品可收藏，同時打造電影院、麵包店限定場景，粉絲可跟著角落小夥伴一起買麵包和看電影，兩大主題一次擁有。
電影版中的五個全新「魔法師」角色，無論是主角「五」帶有紫色耳朵，配上小小尖牙，或經典角色白熊、炸豬排、企鵝等換上魔法師造型，周邊限定商品從大型絨毛公仔到手掌絨毛公仔三種尺寸，還有電影限定變裝服飾，讓粉絲一次蒐藏電影新角色。看完電影還可與角落小夥伴盡情拍照打卡，「電影院限定場景」可以抱著魔法師角色、爆米花抱枕，跟著白熊、炸蝦尾、蜥蜴、炸豬排一起看場電影。
此外，鏡頭轉到另一個場景「335麵包店」，角落小夥伴變身為麵包公仔、甜點造型、小小廚師及麵包店長，每個角色還有專屬獨特造型，變身不同口味麵包新鮮出爐，包括炸蝦豬排麵包公仔、白熊吐司、炸豬排漢堡、貓咪杯子蛋糕、恐龍小廚師、灰貓生乳捲等，粉絲就像來到麵包店，將喜愛的麵包公仔一個一個夾到麵包盤上，畫面超級療癒。
「航海王劇場版：紅髮歌姬」（ONE PIECE FILM RED）是系列第15部劇場動畫，也是原作連載25周年紀念作品，8月在日本上映已突破劇場版歷年來票房紀錄，目標突破百億日圓。
全台有5家據點的「句商店」全面換上航海王劇場版主題新裝，集結航海王RED劇場版電影周邊。話題周邊還有紀念劇場版「ONE PIECE FILM RED」上映而推出的特別紀念配色版「航海王劇場版FILM RED千陽號」，採用金屬紅特別規格配色，附有劇場版登場服裝的草帽一夥人物圖卡、海面特效零件與展示台座。並帶來紅髮傑克精緻收藏公仔，這是紅髮傑克時隔10年首次作為P.O.P系列新人物登場。
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