「角落小夥伴」變身漢堡、甜點 還有爆米花公仔陪看電影

兩大日本人氣話題動畫「航海王劇場版：紅髮歌姬」、「角落小夥伴：藍色月夜的魔法之子」電影版近期上映，讓今年暑假人潮復甦的百貨商場，在暑假尾聲，持續透過動漫魅力帶進人潮與商機。

Global Mall新北中和即日起至9月28日打造新北獨家主題快閃店「335 Bakery&Cinema」，除了有限量電影版魔法師周邊商品可收藏，同時打造電影院、麵包店限定場景，粉絲可跟著角落小夥伴一起買麵包和看電影，兩大主題一次擁有。

電影版中的五個全新「魔法師」角色，無論是主角「五」帶有紫色耳朵，配上小小尖牙，或經典角色白熊、炸豬排、企鵝等換上魔法師造型，周邊限定商品從大型絨毛公仔到手掌絨毛公仔三種尺寸，還有電影限定變裝服飾，讓粉絲一次蒐藏電影新角色。看完電影還可與角落小夥伴盡情拍照打卡，「電影院限定場景」可以抱著魔法師角色、爆米花抱枕，跟著白熊、炸蝦尾、蜥蜴、炸豬排一起看場電影。

此外，鏡頭轉到另一個場景「335麵包店」，角落小夥伴變身為麵包公仔、甜點造型、小小廚師及麵包店長，每個角色還有專屬獨特造型，變身不同口味麵包新鮮出爐，包括炸蝦豬排麵包公仔、白熊吐司、炸豬排漢堡、貓咪杯子蛋糕、恐龍小廚師、灰貓生乳捲等，粉絲就像來到麵包店，將喜愛的麵包公仔一個一個夾到麵包盤上，畫面超級療癒。

「航海王劇場版：紅髮歌姬」（ONE PIECE FILM RED）是系列第15部劇場動畫，也是原作連載25周年紀念作品，8月在日本上映已突破劇場版歷年來票房紀錄，目標突破百億日圓。