醉心水墨和油畫創作 廖涵茵豐原葫蘆墩文化中心開個展

松延酵素公司董事長廖涵茵醉心於水墨和油畫創作，即日起在豐原葫蘆墩文化中心舉辦個展，展出最新創作，歡迎大家前往欣賞和指導。

廖涵茵說，平日忙於家庭和事業，學習與創作總是斷斷續續，7年前有感於子女都長大了，事業也穩定後，才又專心拿起畫筆。她也特別感謝先生、長利奈米生物科技公司總經理紀宜仁對她的支持，才讓能她潛心作畫，毫無後顧之憂。

對於習畫，她說，藝術的表現是多元的，各有美感與意境。傳統國畫山水意境幽雅，有空靈孤寂的美感，出於想像創作居多；西方畫作有抽象畫，更多是寫實作品，重視遠近、光線濃淡、形體比例大小。

為了充實自已，她先跟隨水墨畫大師葛憲能習畫，經過多年的努力，近年來又跟隨陳華、方鎮洋學習西畫技巧，希望觸類旁通，提升藝術思維技法。

廖涵茵的水墨畫受藝文界肯定，西畫方面也受到重視。去年她首次在台中市立圖書館豐原分館以及國軍台中總醫院舉辦個展，受到好評，今年則把最新的創作在葫蘆墩文化中心展出，和大家分享她的作畫歷程和成果。