男神只是喝水摸頭髮都引人遐想！孔劉登封秀香奈兒J12

南韓巨星孔劉是許多人心目中的天菜男神，自2021年開始擔任香奈兒（CHANEL）韓國區珠寶暨腕表的品牌大使，本月更配戴香奈兒經典的J12腕表，登上國際時尚雜誌「Esquire」南韓版的別冊「Big Black Book」封面，由國際知名的含義攝影師Hong Jang Hyun（洪長賢）掌鏡，捕捉男神慵懶、輕鬆、舒適自然的模樣。

J12腕表是香奈兒於2000年時推出的中性運動風表，在以金屬為主要素材的當時，黑色全陶瓷的材質可以說是橫空出世，一推出大受歡迎，改寫了鐘表時尚史。在即將邁入20周年之際，香奈兒重新改版這款經典，並為腕表換上了專屬的自製Caliber 12.1自動上鍊機芯，展現品牌在製表領域的長期成果與追求完美的積極精神。 J12腕表，38毫米黑色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供 J12腕表，38毫米白色抗磨精密陶瓷搭配精鋼表殼、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。圖／香奈兒提供 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @esquire.korea 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn 孔劉配戴香奈兒J12腕表登上南韓時尚雜誌「Esquire」別冊「Big Black Book」封面。圖／摘自IG @hongjanghuyn