露營去！Daniel Wong聯手Windows辦首場NFT實體活動

NFT在全球不同產業持續創新，並在精品、時裝產業時有新話題。華裔設計師Daniel Wong在2022年首次公佈NFT系列The Lochy Clan後，日前與Windows 11合作，在8月18（四）、19（五）舉辦了首場露營活動，帶來線上與線下整合，會員專屬的科技時尚體驗。

本次露營體驗中，包含有「DIY活動」、「KTV」、「星空電影院」、「Windows 11新世代電腦體驗區」等多個軟硬體設備活動，而身為The Lochy Clan的會員因此可在營區內手作DIY、引吭高歌、欣賞電影，同時由Windows提供的「Microsoft 365生產力訂閱服務」則強調可雲端共同編輯Word、Excel與PowerPoint等文書軟體，是活動另一主力訴求。

華裔設計師Daniel Wong過去又以印花設計最為膾炙人口，而今年四月首發上線的The Lochy Clan則是品牌的首個NFT系列，所謂的「Lochy」是以蘇格蘭水怪為靈感，但變化為穿著各種奇趣造型的卡通人物，並訴諸保有具有獨特的IP價值與賞玩性，並嘗試以NFT持有者為首要角度思考，進而強化未來社群以Web 3.0的概念。