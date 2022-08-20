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誠品行旅首度線上賣套券 3間人氣餐廳任選74折起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
受到旅人熱烈迴響的「誠品讀行俠∣禮饗365」，特於台北國際觀光博覽會期間最後加碼延長4天。圖／誠品行旅提供
受到旅人熱烈迴響的「誠品讀行俠∣禮饗365」，特於台北國際觀光博覽會期間最後加碼延長4天。圖／誠品行旅提供

2022台北國際觀光博覽會現正於世貿一館開展，連續6年蟬連《富比士旅遊指南》推薦的eslite hotel誠品行旅即起至8/22舉辦線上旅展，首度開賣可適用旗下3家人氣餐廳的「悠遊饗食套券」，限時優惠每套5張9,600元(單張最低74折起)，平均每張1,920元即可任選In Between「之間套餐」一套(價值2,387元)、The Chapter Café「無國界旅人套餐」兩套(價值2,596元)，或位於誠品生活松菸店的聚聚樓「聚聚雙享餐」一套(價值2,530元)。

此外，6月中旬推出後受到熱烈迴響的「誠品讀行俠∣禮饗365」年度制禮遇計劃，也加碼延長4天，若以專案內年度訂房優惠「雅緻客房每晚1,980元+10%」搭配國旅補助使用入住，折抵後每晚僅需878元。

詳細資訊可查誠品行旅官方網站：www.eslitehotel.com

憑「悠遊饗食套券」，單張券也可選擇館外中餐廳聚聚樓之「聚聚雙享餐」一客。圖／誠品行旅提供
憑「悠遊饗食套券」，單張券也可選擇館外中餐廳聚聚樓之「聚聚雙享餐」一客。圖／誠品行旅提供

誠品 套餐 國旅補助

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