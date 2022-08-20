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孫芸芸、太妍都搶戴！BV這小包將南法愜意隨身「袋」
色彩和編織，兩個簡約的元素，卻能構成設計上的多樣性風格變化。近日便有Bottega Veneta的Mini Cabat小包，受到韓星、台灣名人名媛的喜愛，究竟這顆小包有什麼風格魅力？
例如日前少女時代團員之一的太妍就曾在戶外時攜帶了BV的Mini Cabat編織小包，高彩動感，同一款綠色小包也曾被蔡詩芸使用，一向美式風格的蔡詩芸則以白色網球裝搭配包款，以白綠對比輕鬆營造動感印象。但可別以為Mini Cabat只有彩色款設計，先前孫芸芸出遊歐洲時，則以黑色長裙、涼鞋搭配黑色的BV Mini Cabat包，輕鬆融入當地生活，並展現渡假的愜意悠閒。
原來這顆包款是品牌以1970年代一句經典名言為靈感，展現出Bottega Veneta低調但內涵精湛工藝的活力與設計精神。Cabat包以1960年代南法沙灘上的女士生活風格為靈感，Cabat則是法文中「竹籃」之意。品牌選用四層頂級的小羊皮，先將其中兩層上下膠合、裁成比例相同的皮革條，再以木製框架為包款結構支撐，並全程以人手進行編織，最後形塑出一體成形、無切縫接邊的經典設計。
而Mini Cabat顧名思義，是Cabat的小型款式，除了可肩背、側背，背帶收納進包款內側時也可改為手提，並有白、鸚鵡綠、薰衣草紫、開心果綠等多種配色，訂價則皆為13萬9,700元。
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