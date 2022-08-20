TTE旅展／「買餐送房」0元入住 捷絲旅主打史上最優惠

2022 TTE台北國際觀光博覽會即日起至下周一在世貿一館開展，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅台北西門館，旅展期間推出「買餐送房 0元入住」史上最優惠住房專案。捷絲旅宜蘭礁溪館也於官網首次祭出溫泉家庭房獨家優惠，超大景觀湯池加贈吃到飽自助早餐，四人同行每人825元起。

Just Sleep捷絲旅表示，捷絲旅台北西門館限量「買餐送房 0元入住」，凡購買2022台北國際觀光博覽會捷絲旅西門館「晶華爐烤肋眼牛排雙人午間套餐優惠券1,499元」，持餐券可加購「捷絲旅台北西門館精緻雙人房乙晚含自助早餐兩客最低1,300起」，加購的客房現享2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)1,300元補助折抵，等於0元入住飯店。

人氣高漲的捷絲旅宜蘭礁溪館，官網優惠住房專案同步於即起開搶，入住日期8月23日至10月31日，滔洋式溫泉家庭客房住宿一晚，享超大景觀湯池，加贈吃到飽自助早餐四客，每房除可再現享「2022悠遊國旅(符合貴賓資格者)」1,300元補助折抵，9月周一至周四入住再享特別加碼─晶華嚴選伴手禮剝皮辣椒雞禮盒，家庭房每房贈送2盒，等於全家四人成行，住宿泡湯吃早餐還帶回伴手禮，每人最低只要825元起。