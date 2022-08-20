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TTE旅展／台北君悅住房35折、餐券51折起 線上買15送1
台北觀光博覽會即起至8月22日在世貿一館開展，抓緊暑期尾聲、中秋前夕連假檔期，台北君悅同步於8月31日前舉辦線上旅展，推出近20項超殺商品，君悅客房平日住房含早住宿券3,999元，下殺35折；餐券主打館內兩間超人氣吃到飽餐廳「凱菲屋」、「彩日本料理」套票及雙人券，最低61折起。
此外，還有茶苑周末限定「綠色星球」全植蔬食吃到飽、蟬聯四年米其林餐盤推薦─寶艾西餐廳「威靈頓牛排套餐券」、漂亮廣式海鮮餐廳以海陸狂饗打造的中式澎派菜色、招牌燒全鵝、龍蝦與黃金吊燒雞分享餐、Cheers歡飲廊歡暢食光雙人券等超值選擇，8月31日前指定商品買15贈1，即買即用，每日中午12時至下午6時，亦可於酒店一樓現場購券，線上訂購：https://bit.ly/GHT_TTE，電話：02-2720-1230。
台北觀光博覽會期間，台北君悅酒店現場同步售券，並祭出下午茶券、豪華客房萬元住宿券、知名品牌鍋具、鋁框行李箱等好禮衝刺現場業績，每日上午11~12點、下午3~4點持排隊禮DM消費滿11,000元即贈凱菲屋下午茶券2張 (憑單筆發票每位至多限購2套)；現場購券，憑發票可以399元加購君悅臻選紅燒與清燉常溫牛肉麵組（原價600元，每日限量供應）。
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