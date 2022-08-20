迎開學！遠傳兒童定位表0元起　三星學習平板送萬元禮

迎接開學季，遠傳電信推出各式開學優惠，包括小學生家長必備的「遠傳兒童定位手表」，限時加碼送「高級球寶可夢保護套組」; 8月底前三星學習平板限量加碼送鍵盤皮套、數位學習課程等價值近萬元開學豪禮； 8月底前熱門5G手機加碼再折2,000元、品牌月活動再享加碼。此外，針對需要用到高速光纖的學生，首推「遠傳大雙網」，同時滿足在家用光纖上網、在外享受遠傳5G網路的需求，不僅同辦費用省一半，還有業界唯一辦光纖享5G手機、學習平板0元起優惠。

「遠傳兒童定位手表」可即時語音、視訊通話，具備SOS一鍵求救功能求援，支援注音輸入功能，家長還可透過專用手機App即時定位孩子的位置，更獨家限量推出「高級球寶可夢保護套組」，包含360兒童手表F1台灣版、高級球寶可夢保護套、皮卡丘或卡比獸造型表帶扣環，月付399元、綁約36個月就能0元帶回限量套組，再享手表上網、網內語音吃到飽，售完為止。

9月底前申辦任一遠傳兒童定位手表方案，還享有熱門親子飯店「HOTEL COZZI和逸飯店」（桃園館、台南館）住宿券抽獎資格，月月抽出2名幸運得主，一人中獎全家同行。

針對需要平板進行學習的學生們，遠傳攜手三星推出全新升級的Samsung Galaxy Tab S6 Lite（Wi-Fi版）10.4吋學習平板，隨貨附方便筆記的S Pen，搭配月付299元起資費就能入手，月付999元起專案價0元，8月31前更限量加碼送豪禮，包括讓平板化身小筆電的鍵盤皮套、Ai學霸數位學習3個月體驗帳號等；8月底前申辦指定方案，獨家送誠品生活即享券500元、天天抽萬元遠傳幣，登錄再送角落小夥伴書本式保護殼。

開學前想換手機也有優惠，包括三星輕旗艦Samsung Galaxy S21 FE、熱銷款Samsung Galaxy A53、美拍神機OPPO Reno7系列、輕巧旗艦ASUS Zenfone 8、日系玩美旗艦SONY Xperia系列等指定手機，8月底前搭配遠傳心5G月付999元以上資費方案，免抽即享手機專案價最高現折2,000元，最低0元就能帶走。

8月底前遠傳另推出品牌月加碼活動：三星手機好康1+1方案除享手機超值專案價，還能0元帶走Samsung Galaxy Buds 2無線藍牙降噪耳機（市價4,990元），現申辦三星手機、指定平板，天天再抽萬元遠傳幣；主打人像、夜景拍照的全新OPPO Reno8 系列，搭配遠傳心5G指定資費手機專案價0元起，再加碼好禮3重送，包含遠傳friDay影音3個月0元暢看、行動裝置險3個月優惠（限OPPO Reno8 Pro）、周周再抽宜蘭礁溪老爺豪華之旅。

想要在外、居家或是外宿地點都同享飆速寬頻上網體驗，申辦遠傳大雙網同辦5G、光纖上網，較個別申辦月費省下一半，遠傳老客戶加辦光纖上網指定方案，每月最低僅479元，平均每日只要16元。其中「一費雙網手機包」月付999元，可享有5G上網60GB上網傳輸量（量到降速至4G高速飽）以及光纖120M飆網服務，再享5G手機、學習平板專案價0元起優惠；另有月付1,399元以上方案，升級享有雙網上網吃到飽，光纖上網網速最高可達1G，多款當紅5G手機、學習平板專案價0元起。

此外，遠傳親子寶貝方案月付149元，內含2GB的4G全速上網流量，流量用完後還能以1Mbps網速上網吃到飽，網內互打免費； 對於有較高用量需求的學童，月付298元即可升級合約期間內每周六、日全速吃到飽。