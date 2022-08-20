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跳色太魔幻！Franck Muller Cintrée Curvex限定販售

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
優雅修長的酒桶形表殼與羅馬數字是Franck Muller經典設計，過去也曾與球鞋品牌聯名、推出市場限定商品，引起話題。圖 / Franck Muller提供、翻攝自 ig（合成圖）
優雅修長的酒桶形表殼與羅馬數字是Franck Muller經典設計，過去也曾與球鞋品牌聯名、推出市場限定商品，引起話題。圖 / Franck Muller提供、翻攝自 ig（合成圖）

色彩和數字總能帶來最直觀的印象。瑞士鐘表品牌Franck Muller推出新款Cintrée Curvex Two-Tone 限定版腕表，結合優雅的酒桶形表殼、變形的羅馬數字與多變跳色色彩，為默默不語的生命，帶來豐沛感動。

Franck Muller過往已經以Cintrée Curvex系列的酒桶形表殼建立鮮明的品牌DNA，而Cintrée Curvex系列的前身又以數字隨機、帶來閱讀趣味的「Crazy Hour」表款最讓上一代的收藏家津津樂道。本次新品則維持系列設計，並以精鋼或玫瑰為材質，帶來珊瑚紅、亮橙、亮黃、粉紅、薄荷綠與紫色合計六種配色，目前暫訂於香港、澳門兩地上市。

全系列皆使用自動上鍊機芯，31乘43毫米的表殼內，面盤並採用太陽壓紋與白色烤漆，表款除了具備同色系表帶，放大、變形的羅馬數字時標並有深淺至少三種顏色變化。一如時間與生命精彩時刻，漸層、流動、變化。無論精鋼或玫瑰金款式表殼皆鑲嵌以鑽石，價格店洽。

Cintrée Curvex Two-Tone粉紅款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供
Cintrée Curvex Two-Tone粉紅款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供
具有童心玩趣的Franck Muller，先前曾推出與Bamford、史努比三方聯名的Crazy Hours腕表。圖 / 翻攝自 ig
具有童心玩趣的Franck Muller，先前曾推出與Bamford、史努比三方聯名的Crazy Hours腕表。圖 / 翻攝自 ig
Cintrée Curvex Two-Tone薄荷綠款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供
Cintrée Curvex Two-Tone薄荷綠款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供
Cintrée Curvex Two-Tone亮黃款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供
Cintrée Curvex Two-Tone亮黃款，價格店洽。圖 / Franck Muller提供

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