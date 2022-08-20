跳色太魔幻！Franck Muller Cintrée Curvex限定販售

色彩和數字總能帶來最直觀的印象。瑞士鐘表品牌Franck Muller推出新款Cintrée Curvex Two-Tone 限定版腕表，結合優雅的酒桶形表殼、變形的羅馬數字與多變跳色色彩，為默默不語的生命，帶來豐沛感動。

Franck Muller過往已經以Cintrée Curvex系列的酒桶形表殼建立鮮明的品牌DNA，而Cintrée Curvex系列的前身又以數字隨機、帶來閱讀趣味的「Crazy Hour」表款最讓上一代的收藏家津津樂道。本次新品則維持系列設計，並以精鋼或玫瑰為材質，帶來珊瑚紅、亮橙、亮黃、粉紅、薄荷綠與紫色合計六種配色，目前暫訂於香港、澳門兩地上市。