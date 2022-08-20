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TOD'S T-Timeless短影片新上線 還原經典誕生時刻
一個隨身的包款如何成為經典？除了需要時間的積累、更需要匠人的巧手技藝。TOD’S發表全新形象影片，透過15或30秒的短影片，嘗試還原品牌經典、一只T-Timeless包款由無到有的誕生過程。
T-Timeless包款的特色之一就在於醒目的金屬T字母釦環裝飾，除了代表永恆、無盡時光的Time與Timeless，也是品牌的首字母大寫。在短影片中，手和各式工具成為了一款T-Timeless包款的重要催生元素，從挑選皮革、裁切、飾邊、縫合以致鑿孔、安裝飾扣，將各種素材以智慧、品味和技藝組合，最後成就了一只高辨識度的TOD’S T-Timeless包款。
目前T-Timeless全系列共具有半月包、托特包、鍊帶包、迷你水桶包、肩背包、直式托特包、翻蓋包、腰包與手機袋等相當豐富的多種包型。其中半月包以其宛如彎月的美麗弧度而得名，托特包特殊的輪廓與提把更具備高辨識度，同時直式托特包則可手提、肩背，亦可當成男士的商務公事包。
全系列並有駝色、黑、栗子、墨綠、水藍、酒紅等多種顏色，價位約自87,500元至43,900元不等。短影片並已在TOD'S官方instagram與youtube頻道，同步上線。
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