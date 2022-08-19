聽新聞
test
0:00 / 0:00
Qeelin開上海限定店 品牌精裝大書爬梳閃耀時刻
一個人18歲值得紀念，一個精品品牌18歲同樣值得慶賀。東方珠寶品牌Qeelin今年成立18年，除了在上海開設期間限定店、推出年度系列新品，同時也推出一本品牌精裝大書，詳實紀錄了Qeelin成立18年以來的精彩設計。
2004年創立，並推出Wulu系列的Qeelin，近20年來始終從東方傳統意念出，簡約、蛻變成充滿幾何感的珠寶設計如Wulu、Yu Yi、Bo Bo。其中Wulu系列更因影后張曼玉出席坎城影展時配戴一時聲名大噪。2022除了是Wulu系列、更是Qeelin的18周年重要時刻，品牌因此在上海港匯恆隆廣場打造了「18 Forever」主展，展覽已從8月12日開跑、僅至8月21（日）為止。
為此Qeelin並同步推新品：Wulu系列的Wulu Fairy新品，並採用了東方意象鮮明的鴿血石與鑽石相輝映；同時為紀念品牌重要時刻，Qeelin並推出精裝大書：《Qeelin：邁向中華文化的當代美學之旅》（Qeelin：a modern Chinese cultural journey），由國際精品出版社Assouline出版。目前台灣暫無引進計畫，可直接洽詢Qeelin微風南山專賣店洽詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言