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Qeelin開上海限定店 品牌精裝大書爬梳閃耀時刻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin為慶祝品牌成立18周年，於上海港匯恆隆廣場開設了期間限定店。圖 / Qeelin提供
Qeelin為慶祝品牌成立18周年，於上海港匯恆隆廣場開設了期間限定店。圖 / Qeelin提供

一個人18歲值得紀念，一個精品品牌18歲同樣值得慶賀。東方珠寶品牌Qeelin今年成立18年，除了在上海開設期間限定店、推出年度系列新品，同時也推出一本品牌精裝大書，詳實紀錄了Qeelin成立18年以來的精彩設計。

2004年創立，並推出Wulu系列的Qeelin，近20年來始終從東方傳統意念出，簡約、蛻變成充滿幾何感的珠寶設計如Wulu、Yu Yi、Bo Bo。其中Wulu系列更因影后張曼玉出席坎城影展時配戴一時聲名大噪。2022除了是Wulu系列、更是Qeelin的18周年重要時刻，品牌因此在上海港匯恆隆廣場打造了「18 Forever」主展，展覽已從8月12日開跑、僅至8月21（日）為止。

為此Qeelin並同步推新品：Wulu系列的Wulu Fairy新品，並採用了東方意象鮮明的鴿血石與鑽石相輝映；同時為紀念品牌重要時刻，Qeelin並推出精裝大書：《Qeelin：邁向中華文化的當代美學之旅》（Qeelin：a modern Chinese cultural journey），由國際精品出版社Assouline出版。目前台灣暫無引進計畫，可直接洽詢Qeelin微風南山專賣店洽詢。

Wulu 18系列18K玫瑰金耳骨夾耳環，49,500元。圖 / Qeelin提供
Wulu 18系列18K玫瑰金耳骨夾耳環，49,500元。圖 / Qeelin提供
以葫蘆為靈感、轉化為簡約幾何風格的Wulu 18系列，簡約、當代而摩登。圖 / Qeelin提供（合成圖）
以葫蘆為靈感、轉化為簡約幾何風格的Wulu 18系列，簡約、當代而摩登。圖 / Qeelin提供（合成圖）
Wulu 18系列18K玫瑰金圈形耳環，75,500元。圖 / Qeelin提供
Wulu 18系列18K玫瑰金圈形耳環，75,500元。圖 / Qeelin提供
Qeelin並推出精裝大書：《Qeelin：邁向中華文化的當代美學之旅》（Qeelin：a modern Chinese cultural journey），由國際精品出版社Assouline出版。圖 / Qeelin提供
Qeelin並推出精裝大書：《Qeelin：邁向中華文化的當代美學之旅》（Qeelin：a modern Chinese cultural journey），由國際精品出版社Assouline出版。圖 / Qeelin提供

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