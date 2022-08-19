Qeelin開上海限定店 品牌精裝大書爬梳閃耀時刻

一個人18歲值得紀念，一個精品品牌18歲同樣值得慶賀。東方珠寶品牌Qeelin今年成立18年，除了在上海開設期間限定店、推出年度系列新品，同時也推出一本品牌精裝大書，詳實紀錄了Qeelin成立18年以來的精彩設計。

2004年創立，並推出Wulu系列的Qeelin，近20年來始終從東方傳統意念出，簡約、蛻變成充滿幾何感的珠寶設計如Wulu、Yu Yi、Bo Bo。其中Wulu系列更因影后張曼玉出席坎城影展時配戴一時聲名大噪。2022除了是Wulu系列、更是Qeelin的18周年重要時刻，品牌因此在上海港匯恆隆廣場打造了「18 Forever」主展，展覽已從8月12日開跑、僅至8月21（日）為止。