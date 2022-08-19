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小S與二女兒Lily同台比美 最愛迪奧絕美唇膏色號曝光

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
小S與二女兒Lily同台比美。圖／迪奧提供
小S與二女兒Lily同台比美。圖／迪奧提供

法國保養彩妝品牌DIOR迪奧，推出全新迪奧超完美持久唇膏，特別邀來小S與二女兒Lily許韶恩同台比美，小S擦上迪奧超完美持久唇膏，直呼「唇膏是最能彰顯出一個人品味與態度的彩妝單品」，而她鍾愛霧面唇彩，一整個展現高級感；而Lily則是擦上迪奧超完美持久唇露，表示平常輕抹一點唇露，就有好氣色。

對於迪奧全新超完美持久唇膏，小S可是愛用者，她表示自己私下會穿得很輕鬆，但一定會畫上唇膏，讓氣色變得更好，而她最愛色號就是#840楓葉磚紅，只要有乾淨底妝，薄擦出門就很完美，而如果想要展現氣勢，那就厚塗。

Lily首度出席精品彩妝活動，展現年輕無敵，擦上迪奧超完美持久唇露#637烏木奶棕，薄塗能創造出溫柔奶咖色、厚塗就變成個性酷女孩，而且不沾染又能鎖色持久，重點是能顯白。

迪奧新推出的迪奧超完美持久唇膏，集合美唇保養、鎖色、輕盈與顯色等特色，含有珍稀牡丹花萃、抗氧化鞣花酸、抵禦日曬的高保濕石榴花萃及能夠修護的乳油木果油，讓唇妝顯色又持久，共推出18種新色。

迪奧超完美持久唇露則推出全新5種顏色，有著液態持色配方，讓唇色完美貼和於唇部，即使長時間配戴口罩依然不易沾染。

迪奧超完美持久唇露推出全新色號／1,400元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇露推出全新色號／1,400元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏#200太妃奶茶／1,450元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏#200太妃奶茶／1,450元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏#505裸粉玫瑰／1,450元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏#505裸粉玫瑰／1,450元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏全新上市／1,450元。圖／迪奧提供
迪奧超完美持久唇膏全新上市／1,450元。圖／迪奧提供

唇彩 口罩

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