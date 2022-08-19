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陳庭妮、胡宇威美型同框 Cartier頂級珠寶晚宴秀閃耀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳庭妮（左）、胡宇威（右）19日出席Cartier頂級珠寶晚宴。記者李政龍／攝影
陳庭妮（左）、胡宇威（右）19日出席Cartier頂級珠寶晚宴。記者李政龍／攝影

被譽為「帝王的珠寶商、珠寶商的帝王」 ，過往每年舉辦的頂級珠寶晚宴比美國外時尚盛宴Met Gala，更是社交名流的重要盛會。雖然受疫情影響，但在睽違三年後卡地亞（Cariter）再度於今日（8月19日）晚間，於晶華酒店舉辦年度頂級珠寶晚宴，席開過10桌，除邀請到陳庭妮、胡宇崴、謝欣穎與曾之喬多位明星名人出席，更帶來全新Beautés Du Monde頂級珠寶，向萬物之美致意。

陳庭妮身上最吸睛的當屬一組Beautés Du Monde系列Bromosa祖母綠項鍊與耳環，從摩天大樓側邊剪影而來的靈感，主石並使用兩顆哥倫比亞梨型祖母綠、總重約12.55克拉，其可轉換式設計讓項鍊也可變身為耳環，約6,450萬元；如果喜歡祖母綠，曾之喬身上的三件頂級珠寶都以祖母綠為亮點，其耳畔的Beautés Du Monde系列Rayuela祖母綠耳環，兩顆產自哥倫比亞產祖母綠重約2.12克拉，並採八角形階梯式切工，也讓人聯想到1920、1930年代的Art Deco裝飾藝術風格，訂價約830萬元。

值得一提的是，首次出席Cartier頂級珠寶晚宴的胡宇威身上則有一款骨董珍藏系列魔法樹Jabot胸針，以鑽石模仿了木質盆栽的神髓，胡宇威並對這款胸針讚不絕口，因為其透過不同彩鑽還原了果實或樹葉的色澤變化，懷舊中帶著趣味。而名模王思偉身上更穿戴了今日全場最高價單品：一組Parjanya鑽石項鍊與戒指。所謂Parjanya是印度古文明中的「雨神」，項鍊因而具現了大雨滂沱灑落的靈動之美，同時16.32克拉的DIF橢圓型鑽石主石可掛於項鍊或戒指上，戒指與項鍊為成套販售，訂價上看1億8,550萬元。

本次頂級珠寶展，將帶來超過300件頂級珠寶作品，並包含卡地亞古董珍藏系列、高級製表，以及40件首次抵台新品。全系列將在下周一全數公開，展期直至8月27日（六）為止。

一身大橘色鏤空洋裝的謝欣穎，特別喜歡橘色與手上戒指彩色寶石的色彩呼應。記者 / 李政龍攝影
一身大橘色鏤空洋裝的謝欣穎，特別喜歡橘色與手上戒指彩色寶石的色彩呼應。記者 / 李政龍攝影
今日配戴祖母綠頂級珠寶的陳庭妮表示，綠色帶給她生機跟幸福的聯想，也讓她特別選擇了綠色高跟鞋搭配。記者 / 李政龍攝影
今日配戴祖母綠頂級珠寶的陳庭妮表示，綠色帶給她生機跟幸福的聯想，也讓她特別選擇了綠色高跟鞋搭配。記者 / 李政龍攝影
名模王思偉今日出席Cartier頂級珠寶晚宴，身上頂級珠寶項鍊與戒指套組以印度雨神為靈感，套組單價上看1億8,550萬元。記者 / 李政龍攝影
名模王思偉今日出席Cartier頂級珠寶晚宴，身上頂級珠寶項鍊與戒指套組以印度雨神為靈感，套組單價上看1億8,550萬元。記者 / 李政龍攝影
首次出席Cartier頂級珠寶晚宴的胡宇威，並大讚身上配戴的骨董胸針。記者 / 李政龍攝影
首次出席Cartier頂級珠寶晚宴的胡宇威，並大讚身上配戴的骨董胸針。記者 / 李政龍攝影
一身宮廷風格的曾之喬，並呼籲女性收藏珠寶也可以獨立、靠自己。記者 / 李政龍攝影
一身宮廷風格的曾之喬，並呼籲女性收藏珠寶也可以獨立、靠自己。記者 / 李政龍攝影
Parjanya鑽石項鍊，鑲嵌16.32克拉的DIF橢圓型鑽石，與同名戒指為套組，訂價上看1億8,550萬元。圖 / Cartier提供
Parjanya鑽石項鍊，鑲嵌16.32克拉的DIF橢圓型鑽石，與同名戒指為套組，訂價上看1億8,550萬元。圖 / Cartier提供
Beautés Du Monde系列Rayuela祖母綠耳環，兩顆哥倫比亞產祖母綠重約2.12克拉，並採八角形階梯式切工，約830萬元。圖 / Cartier提供
Beautés Du Monde系列Rayuela祖母綠耳環，兩顆哥倫比亞產祖母綠重約2.12克拉，並採八角形階梯式切工，約830萬元。圖 / Cartier提供
Bromosa祖母綠耳環，從摩天大樓側邊剪影而來的靈感，主石並使用兩顆哥倫比亞梨型祖母綠、總重約12.55克拉，與同名項鍊為套組，共約6,450萬元。圖 / Cartier提供
Bromosa祖母綠耳環，從摩天大樓側邊剪影而來的靈感，主石並使用兩顆哥倫比亞梨型祖母綠、總重約12.55克拉，與同名項鍊為套組，共約6,450萬元。圖 / Cartier提供
Bromosa祖母綠項鍊，從摩天大樓側邊剪影而來的靈感，主石並使用兩顆哥倫比亞梨型祖母綠、總重約12.55克拉，與同名耳環為套組，共約6,450萬元。圖 / Cartier提供
Bromosa祖母綠項鍊，從摩天大樓側邊剪影而來的靈感，主石並使用兩顆哥倫比亞梨型祖母綠、總重約12.55克拉，與同名耳環為套組，共約6,450萬元。圖 / Cartier提供
古董珍藏系列魔法樹Jabot胸針，約1926年，使用了鉑金、黃金、花式鑽石、鑽石，約960萬元。圖 / Cartier提供
古董珍藏系列魔法樹Jabot胸針，約1926年，使用了鉑金、黃金、花式鑽石、鑽石，約960萬元。圖 / Cartier提供

珠寶 鑽石 戒指 胡宇威 陳庭妮 曾之喬

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