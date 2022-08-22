2個月銷售破千台！日本ATEX手部按摩器10分鐘改善全身循環
3C數位世代的來臨，除了原本的日常生活及工作勞動，對手機及電腦的依賴加重了雙手的負擔，長期下來容易造成手指關節及肌肉群的傷害，而直接或間接影響了全身循環，導致生活及睡眠品質不良，來自日本的ATEX是手部健康專家，擁有獨家專利技術，透過高精密氣壓科技，結合古老漢方全息概念，打造手部5in1旗艦款手部按摩器，讓大家每天輕鬆花 10 分鐘便能享受高規格的養生按摩。
10分鐘循環按摩科技 唯一手指按摩專利技術
日本30年按摩科技大廠，全世界最知名的手部按摩專家，研發的手部按摩器擁有專利認證獨傲全球，甫上市便佔領日本各大按摩電器排行榜，沒有辦法仿造的按摩技術機密在於氣袋。手指是人體最細緻的部位，也是一般按摩器最難包覆、還要進行環狀氣壓揉捏的部位，ATEX創紀錄使用業界最高規格21層氣袋，全手多點立體揉捏，做到細緻按壓每一個穴位，呼應東洋醫學家推崇的五臟六腑對應的手部按摩法，再透過不同節奏及氣袋收放，達到手指伸展拉筋，讓舒展後的手指透過穴位刺激更能達到反射區，促進全身血液循環。
榮獲日本大賞評審讚譽 超越真人按摩手感
日本ATEX致力於講究更高層次的按摩舒適度，PRO-21溫熱手部按摩器榮獲日本Good Design設計大賞，讓評審忍不住謬讚「超越真人按摩手感」的「掌心筋膜滾珠」為業界首創，針對手掌肌肉群有感舒緩緊繃，尤其是關鍵的大魚際肌，讓深受手部不適的主婦及新手爸媽得到放鬆，搭配獨立溫熱功能，增加局部的血液循環，也可以讓身體變軟，達到舒緩疼痛與放鬆情緒的效果，深受消費者喜愛與好評，睡前使用PRO-21手部按摩器，邊熱敷邊按摩，提升睡眠品質。
微型養生運動 安全雙認證長輩用也安心
PRO-21溫熱按摩器除了通過國際IEC認證，也通過台灣標檢局BSMI嚴格檢驗，10分鐘自動安全斷電設計，不擔心過度按摩摩擦傷害肌肉，長輩也能安心使用，在日本還取得二級醫療器材認證，每天使用10分種活絡雙手循環，放鬆手部緊繃肌肉關節，適合做為全家人的居家按摩師，也是新一代循環養生運動。在2022年募資熱銷破千台，被各界職人、運動選手好評推薦，9/7前於有.設計推出限時優惠，詳情請至活動頁查詢。
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