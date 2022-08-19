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5G沉浸互動體驗特展 海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館「5G 沉浸互動體驗特展潛入蔚藍海底冒險」今天起開展至28日，民眾可以體驗如同潛入蔚藍海底冒險，並與鯨豚悠游其中的感覺。

海科館表示，以5G 創新應用並搭配 VR 等科技，打造身歷其境的沉浸式的參觀體驗，海科館經由文化部所推動的打造文化場域5G科技應用之計畫支持，打造的創新科技實踐元宇宙新型態博物館參觀體驗。

海科館長陳素芬館長說，海科館運用5G 科技以高速度、低延遲、多連結之特性，創造全新型態的博物館參觀體驗。除了於望海巷潮境海灣資源保護區以4K水下攝影機實地拍攝並透過5G 高速網路回傳至展館讓民眾參觀，於展區呈現有多角度大型屏幕並搭載VR實境技術，讓參觀的觀眾有身歷其境，感受海底世界的魅力及與海底互動的奇妙感受。

運氣好更可看到潮境保護區的新房客，如野生章魚哥「藍蛸」的芳蹤及多隻海龜的蹤跡。

現場結合有AI辨識技術，觀眾的移動也將與水中影像有即時互動與串連，並經由海科館庫藏資料庫的科技結合，即時帶入了海洋知識，讓參觀民眾如同身旁多了AI 小老師。

特展邀請水下鯨豚攝影師金磊以及擅長拍攝珊瑚礁、海龜攝影師蘇淮提供珍貴的水下影片，再經由VR 沉浸式體驗科技的建置，讓訪客彷若置身海底，並近距離觀察鯨豚、海龜展開VR互動體驗。此外，特展參觀民眾可藉由展館所提供的NFC 勇者手環展開互動式參觀及參與八道主題式的闖關遊戲。完成闖關者可獲勇者徽章與限量海底寶藏。

海科館研究典藏組主任施彤煒提到，海科館也發展出一套名為「海洋到你家」的創新科技海洋資訊服務平台，除了5G 新科技的應用加持及4K水下攝影機影像外，也建置和打造海洋多媒體素材及豐富的館藏資源，希望博物館的資源能夠被完善的蒐整與加值應用。

活動相關可參(https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/newsdetail/556/6966)

5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供
5G沉浸互動體驗特展，海科館體驗與鯨豚、海龜暢游海底。圖／海科館提供

海科館 AI

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