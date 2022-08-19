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頂級豪宅競相收藏 雕塑家林伯瑞個展找回純粹的感動
純粹的雕塑，需要歷經千錘百鍊與不斷反思，才能創作出讓人心震撼、值得品味之作，當代雕塑家林伯瑞將於9月3日至28日，在日式老宅大院子展覽空間舉辦「林伯瑞雕塑展」，展現過去10年錘鍊的純粹之作，每件雕塑品都能讓觸發觀者的感知，開啟無限想像，用所有的感官去體驗。
林伯瑞的作品受到頂級藏家們青睞，全球寶格麗飯店御用建築師Antonio Citterio指定他的作品為戶外裝置，頂級豪宅「宝格」、「琢白」也收藏林伯瑞的純粹雕塑。此次個展，由林伯瑞多年好友設計師胡德如、達開生活負責人蘇淑惠聯手策畫，挑選日式老宅風格的大院子舉辦個展，讓雕塑與老宅的氣質彼此輝映，讓觀賞者從空間到作品，營造出對話感。
觀看林伯瑞的作品，是一種對純粹雕塑的無限想像，他的創作目標是「一個不需要寄生在任何造型上的純粹雕塑」，他不斷反思，進入創作時，他會使自己放空，進入純粹的狀態，因此如鍛造出大小不均的鐵片，再逐一焊接成形，或是利用長短不一的鐵條，組構出結界般的空間。從作品中，可發現東西方文化的交融，東方的陰陽、虛實、氣韻，與意志展示的西方雕塑結合，作品不只是形式，也不絕對準確。
此次展出的作品，不少使用廢鐵或生鐵為素材，來自林伯瑞的小時記憶，家中是鐵工廠，讓他在創作時，當鐵材在鎔槍加熱時，或是和街時，都能讓作品呈現出多元形狀，甚至創作出無法預知的模樣，這讓林伯瑞決定捨棄人為預設，讓材料長成想要的樣貌。
回顧林伯瑞的每次創作歷程，從材質，到鍛造，乃至於他的肢體動作，以及反覆加熱、冷卻的過程，種種過程與步驟兼，讓林伯瑞進入純粹的創作心境，本能的動作讓作品逐漸成形，純粹卻帶著「韻」之作，讓觀賞者可運用所有感官體驗，並且獲得震撼。
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