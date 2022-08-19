華堡免費送！漢堡王X樂事加碼解餓補給包、贈千元好禮

漢堡王華堡日首度聯手樂事，8月22日至25日於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇指定取餐日並輸入優惠碼「LOVEBK」即送免費華堡乙顆，完成取餐加碼再送樂事嚐鮮包兩包，口味隨機贈送，數量有限送完為止。

此外，8月26日於門市出示粉絲專頁截圖、或於官網輸入專屬優惠碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，也送原味華堡乙顆。參加漢堡王火烤就是美味官方粉絲團活動，還有機會抽今夏最潮限量「解餓補給包」及價值近千元驚喜好禮。

這場雙王聯手，也將加碼送出雙重好禮。第一重好禮於即日起至8月25日，在漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出5位粉絲贈送全台限量只送不賣的「解餓補給包」，以滿滿涮嘴樂事披上王的包裝紙，純手工打造，不僅吸睛度爆表，餓了還能隨手拆開來補充能量。

第二重好禮自8月22日起至8月26日，於漢堡王官方粉絲團指定貼文留言區，留言並標註2位好友，將抽出3位幸運兒贈送總價值近1,000元的漢堡王周邊商品。