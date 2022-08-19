聽新聞
test
0:00 / 0:00
聽覺饗宴！阿卡貝拉頂尖團體「TAKE 6」9月台灣開唱
受到全球阿卡貝拉樂團推崇，美國頂尖人聲樂團「TAKE 6」，原去年就要舉行的巡迴音樂會，受疫情影響延期至今年，終於要在九月登場，並與台灣金曲團隊「歐開合唱團」首度同台演出，對阿卡貝拉音樂有興趣的觀眾，把握購票機會。
「TAKE 6」除了是葛萊美獎常勝軍之外，六位成員都是資深音樂人，有深厚的音樂涵養及音樂製作經驗，合作過的名人包含惠妮．休斯頓、史提夫．汪達、邁爾斯．戴維斯等多位傳奇人物，許多後起之秀也都是受到他們的影響，在樂團有舉足輕重的地位。得知他們終要來台，歐開合唱團的女高音葉微真興奮的說：「幾年前聽說TAKE 6要減少海外巡演，因此特別飛到日本參加他們的音樂會，沒想到今年竟然答應來台，強烈建議觀眾絕對不能錯過，一定要親臨現場感受TAKE 6演唱魅力！」驚喜之餘，也推薦台灣觀眾務必把握這場難得的音樂盛會。
由聯合數位文創及Vocal Asia主辦的「阿卡貝拉天團TAKE 6」台灣巡迴音樂會，九月二日起在台北、台中、高雄三地的國家級表演廳巡演，購票可享九折優惠，有興趣的觀眾把握機會上udn售票網，客服專線(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言