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聽覺饗宴！阿卡貝拉頂尖團體「TAKE 6」9月台灣開唱

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「TAKE 6」六位大師級歌手，9月首度登台巡演，購票可享九折優惠。圖／聯合數位文創提供
「TAKE 6」六位大師級歌手，9月首度登台巡演，購票可享九折優惠。圖／聯合數位文創提供

受到全球阿卡貝拉樂團推崇，美國頂尖人聲樂團「TAKE 6」，原去年就要舉行的巡迴音樂會，受疫情影響延期至今年，終於要在九月登場，並與台灣金曲團隊「歐開合唱團」首度同台演出，對阿卡貝拉音樂有興趣的觀眾，把握購票機會。

「TAKE 6」除了是葛萊美獎常勝軍之外，六位成員都是資深音樂人，有深厚的音樂涵養及音樂製作經驗，合作過的名人包含惠妮．休斯頓、史提夫．汪達、邁爾斯．戴維斯等多位傳奇人物，許多後起之秀也都是受到他們的影響，在樂團有舉足輕重的地位。得知他們終要來台，歐開合唱團的女高音葉微真興奮的說：「幾年前聽說TAKE 6要減少海外巡演，因此特別飛到日本參加他們的音樂會，沒想到今年竟然答應來台，強烈建議觀眾絕對不能錯過，一定要親臨現場感受TAKE 6演唱魅力！」驚喜之餘，也推薦台灣觀眾務必把握這場難得的音樂盛會。

由聯合數位文創及Vocal Asia主辦的「阿卡貝拉天團TAKE 6」台灣巡迴音樂會，九月二日起在台北、台中、高雄三地的國家級表演廳巡演，購票可享九折優惠，有興趣的觀眾把握機會上udn售票網，客服專線(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）。

音樂會 樂團 疫情

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