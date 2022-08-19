7-ELEVEN「日本北海道名物」 第2件6折優惠

瞄準海外必買、代購趨勢，7-ELEVEN發揮全球採購優勢設立「國際精品專櫃」，積極引進世界各地指標暢銷商品，目前已有超過百餘款商品，其中消費者最愛的日系商品占比超過7成。7-ELEVEN自8月24日至9月20日舉辦「日本北海道名物」主題活動，以感謝祭為主軸，網羅日本在地熱門食飲近30款商品，推出第2件6折優惠，不用搭飛機到海外，即可就近至7-ELEVEN選購最夯的異國零食。

7-ELEVEN獨家設立「國際精品專櫃」邁入第7年，除了涵蓋全球7-ELEVEN限定販售商品外，還引進北日本零食大廠Bourbon、韓國Sweetory、韓國熊津食品等暢銷食飲，近年更積極深耕異國獨有商品，搶占代購夯物商機，包括雪肌粋淨白洗面乳、日本7PREMIUM蜜糖地瓜、日本NIJIYA雪派等皆為熱銷商品。今年更強化「日用品」新結構，積極引進法國Adopt香水、韓國Milk Baobab洗沐系列、菲律賓藝妓嫩白美肌皂等異國暢銷商品。

透過「日本北海道名物」主題活動，7-ELEVEN首次引進日本代購夯物「北海道夕張哈密瓜半月型可可球」，嚴選北海道夕張哈密瓜製成雙色濃郁巧克力，以切開的哈密瓜造型搶攻視覺饗宴，哈味十足，售價149元；日本暢銷雷神系列推出的「日本雷神香蕉巧克力風味餅乾」限定新品，售價29元；

另攜手北日本零食大廠Bourbon推出年度新品「Bourbon三重起司檸檬風味蛋糕」、「Bourbon巧克力三重奏千層蛋糕」，前者選用卡門貝爾起司、豪達起司、奶油起司等3種起司搭配檸檬汁，完美打造酸甜濃郁蛋糕，後者則以牛奶巧克力搭配濃巧克力挑戰多層次舌尖味蕾，兩款售價皆為49元。

近年健康意識抬頭，7-ELEVEN限定販售「Bourbon北海道牛奶風味餅乾」，嚴選北海道牛奶製成，每包僅80大卡，售價109元；「北海道酪農鹹味英文字母餅乾」則使用北海道小麥粉製成，以英文字母造型增添趣味性，售價79元。

酒類則以「SECOMA北海道哈密瓜沙瓦調酒」領軍，搭配「SECOMA北方的水果調酒沙瓦調酒」、「SECOMA蘋果沙瓦調酒」、「SECOMA蜜柑沙瓦調酒」共推出4款風味調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康