日防護、夜煥膚！RéVive首推光采再生活膚日霜、乳液

隨著大家對於保養的知識越來越豐富，不少人發現，除了夜間保養外，白天上妝前，更要懂得日間的保養，創立25周年的RéVive，推出全新的光采再生活膚日霜SPF30、光采再生活膚乳液，搭配夜間使用的光采再生活膚霜，強調日間防護、夜間煥膚，讓肌膚維持在最佳狀態。

新推出的光采再生活膚日霜SPF30，主要是日間防禦紫外線，也要加強肌膚屏障與抗氧化能力，蘊含獨家肌因再生賦活科技，讓肌膚從底層到表層，都能展現最佳狀況，高效煥膚因子水飛薊素，能溫和代謝老廢角質，添加火山嗜熱菌能增加屏障，以及海洋膠原蛋白紅藻，讓肌膚補水鎖水，維他命C、E、維他命原Ｂ５，可以抗氧化，而防曬係數達SPF30 PA+++，可以防晒黑雨曬傷，也對海洋環境友善。