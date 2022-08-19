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日防護、夜煥膚！RéVive首推光采再生活膚日霜、乳液

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
RéVive日夜霜，讓肌膚24小時都能好好保養。圖／RéVive提供
RéVive日夜霜，讓肌膚24小時都能好好保養。圖／RéVive提供

隨著大家對於保養的知識越來越豐富，不少人發現，除了夜間保養外，白天上妝前，更要懂得日間的保養，創立25周年的RéVive，推出全新的光采再生活膚日霜SPF30、光采再生活膚乳液，搭配夜間使用的光采再生活膚霜，強調日間防護、夜間煥膚，讓肌膚維持在最佳狀態。

新推出的光采再生活膚日霜SPF30，主要是日間防禦紫外線，也要加強肌膚屏障與抗氧化能力，蘊含獨家肌因再生賦活科技，讓肌膚從底層到表層，都能展現最佳狀況，高效煥膚因子水飛薊素，能溫和代謝老廢角質，添加火山嗜熱菌能增加屏障，以及海洋膠原蛋白紅藻，讓肌膚補水鎖水，維他命C、E、維他命原Ｂ５，可以抗氧化，而防曬係數達SPF30 PA+++，可以防晒黑雨曬傷，也對海洋環境友善。

另外新品光采再生活膚乳液，適合油痘肌及嬌弱肌的夜晚輕保養，採用低油配方，清爽材質快速吸收不油膩，無添加香料與香精，除了有肌因再生賦活科技，還搭配天然果酸：甘醇酸、葡萄糖酸，細緻保護肌膚，還有高度保濕力，光果甘草根萃取可以抑制發炎效果，讓肌膚持續發出光芒。

RéVive日夜霜，讓肌膚24小時都能好好保養。圖／RéVive提供
RéVive日夜霜，讓肌膚24小時都能好好保養。圖／RéVive提供
RéVive光采再生活膚日霜SPF30／50ml／6,800元。圖／RéVive提供
RéVive光采再生活膚日霜SPF30／50ml／6,800元。圖／RéVive提供
RéVive光采再生活膚乳液／50ml／6,800元。圖／RéVive提供
RéVive光采再生活膚乳液／50ml／6,800元。圖／RéVive提供

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