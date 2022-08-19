學超模吉賽兒拍網美照？這配件低調但吸睛務必入手！

即便「男友衣」、「boyfriend look」似已不在潮流第一線，但女性選用男性單品或男性嘗試中性化的打扮，似乎已成街頭潮流的時勢所趨。近日便有巴西超模吉賽兒、韓星秀智紛紛戴上男性風格表款，但結合長風衣或大秀美背，讓女性也能展現俐落、柔美的不同風格面向。

由於老公Tom Brady不僅是超級球星、也是IWC品牌好友，這或解釋了巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）為何不時在IG中戴上陽剛風格的萬國表IWC。其中一次在海灘邊大秀美背與夕陽倒影網美照時，吉賽兒手上配戴了IWC葡萄牙系列計時腕表（IW371617），將表款變成長腿、美背以外的隱藏版亮點；而另一套白色褲裝休閒服時，吉賽兒選擇的是飛行員計時腕表41（型號IW388102），並換上品牌最新永續Miratex表帶，寬鬆、飄逸，也展現歐美風格的仙氣飄飄。

韓星秀智則在日前於IG曬出一組系列照片，只見她披上一件卡其色軍事風長大衣，在撥髮、回眸的瞬間也讓人看見她手上的銀色時計。這只手表出自浪琴（Longines）的SPIRIT系列自動腕表，面盤上的Chronometer字樣代表了經瑞士天文台認證，而金屬鍊帶除了具備反射光則，不怕水、不怕髒的特性，也像新時代的女性，勇於挑戰不同環境與人生課題。