翻轉乳品界的新秀 網友熱議這款燕麥奶配咖啡最搭

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「燕麥奶排行」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大燕麥奶品牌與口味。

近年環保及愛護生物的風氣崛起，「燕麥奶」被不少人認為是最環保的植物奶，由燕麥、水組成，質地猶如牛奶般絲滑，加上當中不含乳品類成份，提供乳糖不耐症以及吃素的民眾們新的選擇，一舉成為近年來備受熱議的飲料品項。許多品牌為跟上時代步伐，相繼推出各種口味、口感的新產品，望能在燕麥奶市場爭奪一席之地。

OATLY與星巴克合作成饕客熱議菜單 沒有牛添加海鹽碰撞鹹甜新滋味

▲ 熱門燕麥奶品牌TOP6 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

燕麥奶產品如雨後春筍般出現，在琳瑯滿目的選擇中，又以什麼品牌最受關注呢？觀察網友們的討論，發現燕麥奶始祖OATLY奪得此次聲量第一，許多網友大讚其口感「絲滑又順口」，是搭配咖啡的最佳選擇，去年更與星巴克合作，在咖啡品項中首度推出客製化燕麥奶選項，嚐鮮過的民眾大讚「燕麥奶焦糖瑪琪朵覺得蠻香蠻順口」，紛紛推薦偏好的燕麥奶咖啡搭配品項，讓OATLY除了本身客群，更因為與星巴克的品牌合作而將討論度推向高峰

此外，深耕台灣多年的老字號品牌「愛之味」、「桂格」更在燕麥奶界中站穩腳步。有網友在討論版比較兩品牌的燕麥奶，認為愛之味的純濃燕麥「口感更濃稠」，而桂格的有機燕麥飲「無糖雖沒有甜味但是可以喝到濃濃燕麥香」，兩者在口感與香氣上各有千秋，引發許多網友熱議。而台灣新品牌「沒有牛」更在燕麥奶中添加「海鹽」，淡淡的鹹味不僅帶出燕麥的香甜，更中和了甜膩感，喝過的民眾表示「不會太過甜膩很讚」、「這款的口味很順又好喝」，而其包裝極似一般牛奶瓶，更有不少網友直呼「好像在喝真的牛奶」。

「巧克力」、「草莓」單喝最佳 「咖啡師」口味與咖啡絕配

▲ 網路熱議燕麥奶口味TOP6。 Social Lab社群實驗室/製圖

接著觀察燕麥奶的熱議口味，許多民眾認為「巧克力」、「草莓」口味的燕麥奶最適合單喝，分享「巧克力可以壓過燕麥本身的味道，不愛單喝燕麥奶的人可以試試」、「在家都會自製草莓燕麥奶，小朋友很愛」等等，並表示這兩個經典口味不分年齡、性別都可以接受，但也有不嗜糖的民眾認為「燕麥本身就夠甜了，加巧克力只會更膩」、「有些品牌的草莓化學味太重不適合燕麥」，引發正反兩派不同觀點的討論。

而加了牛奶的拿鐵身為咖啡界中的熱門品項，被譽為「牛奶替代品」的燕麥奶自然成為咖啡好夥伴。因應這股龐大需求，許多品牌推出專門為咖啡而生的口味—「咖啡師」，不只強調其口感、質地極似牛奶之外，更多了燕麥的香氣。日前就有網友發問「咖啡師是什麼樣的人喜歡喝的」，釣許多喜愛的民眾回應「咖啡師口味比一般的燕麥奶更香濃」，表示在購買咖啡時，願意「加價購」換成咖啡師口味的燕麥奶，可見網友的喜愛。

燕麥奶已走入我們的生活，造福了許多吃素食或是乳糖不耐症的民眾，同時也要提醒喜愛喝燕麥奶的饕客們適量飲用，因為雖名燕麥「奶」，但在營養學上並非屬於「奶類」而是「全穀雜糧類」，若再加上不同口味則熱量可能更高，建議擔心熱量的民眾可以選擇調味不多的燕麥奶喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》