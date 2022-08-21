想吃美食免開伙！饕客最愛的罐頭口味是它

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「罐頭種類」與近一年內「罐頭品牌」話題的網路聲量表現，帶您了解八大熱門罐頭品項與網友熱議的五大罐頭品牌。

自疫情以來，開罐即食又耐放的罐頭不再是颱風天的專屬屯糧，懶得下廚或無暇出門買菜的民眾可以開個罐頭配稀飯、麵條，就是簡單又美味的一餐，而罐頭多樣化的美味不輸精緻現煮的料理。現在就一起來看看最受網友喜愛的罐頭美食吧！

「鮪魚」、「鯖魚」營養又健康 「這一味」太猛烈不要輕易嘗試！

觀察熱門罐頭口味的討論，其中以魚類罐頭備受熱議，民眾認為由於「海鮮很難保存長久，所以製成罐頭才方便」，製成家家戶戶必備的罐頭，久放之外還可以隨時吃到海鮮，是不少人的存糧首選，而其中經典的「鮪魚」、「鯖魚」深受喜愛，民眾表示「很多品牌的鯖魚罐頭都超香沒腥味，自己煮又麻煩又煮不好」，提到自己平常不善下廚，無法處理容易有腥味的魚，所以偏好香氣十足又美味的魚類罐頭。而經典口味之外，特殊的「鯡魚」也吸引到大量關注，前陣子有許多Youtuber開箱號稱世界上最臭的「鯡魚」罐頭，引發許多網友討論，每個開箱鯡魚罐頭的網紅皆表示「超像大便的味道」、「聞一下就想吐」，濃烈的氣味讓人避之唯恐不及，叮囑粉絲「千萬不要輕易嘗試」。

▲ 網友熱議TOP8罐頭種類 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了肉類罐頭，經典的「玉米」、「番茄」也是家中常備的素菜類罐頭，網友表示「玉米是煮濃湯必備的」、「番茄罐頭配飯煮麵都好吃」，認為除了肉類，經典的素菜罐頭也是家庭的日常必備。

「愛之味」聯名商品大獲好評 「麻油雙菇」網推似餐廳現煮

觀察網友的討論內容，發現「愛之味」、「廣達香」等老字號品牌討論度最高，有民眾認為這些品牌不敗主因在「會推出新口味的罐頭，而且越來越多元」表示「多元化」是這兩品牌的特色。除了經典的「脆瓜」、「土豆麵筋」之外，愛之味與日本咖哩連鎖名店壱番屋共同推出的「咖哩豆腐」，新口味以及品牌間的加乘效果，更於網路上創造不少討論聲量；而廣達香推出的「麻油雙菇」罐頭轟動許多料理社團，許多饕客認為此罐頭的美味程度「不輸外面餐廳賣的」，讓原是配菜的罐頭搖身一變成為餐桌主角，且份量剛好「兩個人享用」，非常適合平時較少開伙的租屋族。

▲ 熱議5大罐頭品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了新奇口味的罐頭，好媽媽的「鮪魚」罐頭、同榮的「番茄鯖魚」也是罐頭屆的經典，有許多民眾在「罐頭最強口味」分享文的留言區表示「好媽媽的鮪魚罐頭好吃又營養」、「同榮的番茄鯖魚很下飯」，認為即便推出再多新品類的罐頭，仍會選擇最經典的口味。

眾多品牌及品類的創新，讓罐頭不再是颱風天才會吃的屯糧，近來越來越多品牌把罐頭精緻化，不僅節省開伙的時間，也讓不善料理的民眾隨時隨地都可以享受美食。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》