孔曉振珠寶造型解密 這三招立馬筆記！

過往曾演出《山茶花開時》、《嫉妒的化身》、《主君的太陽》與《沒關係，是愛情啊！》多部暢銷戲劇作品的孔曉振，2天前與小10歲未婚夫在經紀公司方宣佈喜訊：兩人即將邁入人生下一階段。事實上，孔曉振過去除多部戲劇、電影作品表現亮眼，服裝、珠寶穿戴上也相當引人注目，展現氣質風格。如何學孔曉振巧搭輕珠寶？這裡三招值得你立馬手刀筆記、跟著孔曉振秀輕奢！

一、手表成閃耀外掛

由於和高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）長期保持友善關係，不把手表當時間工具、反當成輕奢珠寶的孔曉振，過去便曾在韓版時尚雜誌多次配戴了Limelight Gala女表，透過寶石的華麗，讓手表自然成為氣場的強大外掛。

二、多層次疊加

輕珠寶如戒指的魅力，除了單一單品的獨特性，就因為使用貴金屬的不同因此具備殊異光澤。在伯爵（PIAGET）近日最新發表的宣傳照中，只見孔曉振戴上了兩款不同材質的Possession系列鑽戒在食指上，白金的清澈、黃金的溫暖，透過多層次的疊加，更顯閃耀。

三、窄版長項鍊秀飄逸