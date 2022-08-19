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孔曉振珠寶造型解密 這三招立馬筆記！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Possession紅寶石及鑽石珠寶腕表，49萬3,000元。圖 / PIAGET提供
Possession紅寶石及鑽石珠寶腕表，49萬3,000元。圖 / PIAGET提供

過往曾演出《山茶花開時》、《嫉妒的化身》、《主君的太陽》與《沒關係，是愛情啊！》多部暢銷戲劇作品的孔曉振，2天前與小10歲未婚夫在經紀公司方宣佈喜訊：兩人即將邁入人生下一階段。事實上，孔曉振過去除多部戲劇、電影作品表現亮眼，服裝、珠寶穿戴上也相當引人注目，展現氣質風格。如何學孔曉振巧搭輕珠寶？這裡三招值得你立馬手刀筆記、跟著孔曉振秀輕奢！

一、手表成閃耀外掛

由於和高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）長期保持友善關係，不把手表當時間工具、反當成輕奢珠寶的孔曉振，過去便曾在韓版時尚雜誌多次配戴了Limelight Gala女表，透過寶石的華麗，讓手表自然成為氣場的強大外掛。

二、多層次疊加

輕珠寶如戒指的魅力，除了單一單品的獨特性，就因為使用貴金屬的不同因此具備殊異光澤。在伯爵（PIAGET）近日最新發表的宣傳照中，只見孔曉振戴上了兩款不同材質的Possession系列鑽戒在食指上，白金的清澈、黃金的溫暖，透過多層次的疊加，更顯閃耀。

三、窄版長項鍊秀飄逸

除了戒指、耳環，項鍊其實也是展示飄逸個性的絕佳單品。同樣一批最新宣傳視覺中，孔曉振以一件無袖的藍色上衣搭配了一條輕巧的玫瑰金項鍊，項鍊本身再鑲嵌以紅寶石，更讓項鍊猶如隨身的幸運物、護身符，在肢體律動之間自由擺盪，大秀飄逸。

Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌8顆圓形切割鑽石總重約0.06克拉，56,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指，鑲嵌8顆圓形切割鑽石總重約0.06克拉，56,000元。圖 / PIAGET提供
孔曉振過去便曾多次配戴Limelight Gala女表，透過寶石的華麗，讓手表自然成為氣場的強大外掛；本次則戴上了Possession18K玫瑰金珍珠母貝錶盤紅寶石鑽石珠寶腕表。圖 / PIAGET提供（合成圖）
孔曉振過去便曾多次配戴Limelight Gala女表，透過寶石的華麗，讓手表自然成為氣場的強大外掛；本次則戴上了Possession18K玫瑰金珍珠母貝錶盤紅寶石鑽石珠寶腕表。圖 / PIAGET提供（合成圖）
孔曉振過去曾多次配戴Limelight Gala女表登上韓版時尚雜誌，讓手表成為強大氣場的閃亮「外掛」。圖 / 翻攝自 ig＠rovvxhyo （合成圖）
孔曉振過去曾多次配戴Limelight Gala女表登上韓版時尚雜誌，讓手表成為強大氣場的閃亮「外掛」。圖 / 翻攝自 ig＠rovvxhyo （合成圖）
孔曉振以無袖藍色上衣搭配了輕巧的玫瑰金項鍊，讓項鍊猶如隨身的幸運物、護身符，在肢體律動間自由擺盪，大秀飄逸。圖 / PIAGET提供
孔曉振以無袖藍色上衣搭配了輕巧的玫瑰金項鍊，讓項鍊猶如隨身的幸運物、護身符，在肢體律動間自由擺盪，大秀飄逸。圖 / PIAGET提供
近日甫宣布喜訊的孔曉振，為伯爵（PIAGET）配戴了Possession系列珠寶與手表，展現甜美氣質。圖 / PIAGET提供
近日甫宣布喜訊的孔曉振，為伯爵（PIAGET）配戴了Possession系列珠寶與手表，展現甜美氣質。圖 / PIAGET提供
Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌單顆圓形切割鑽石約0.01克拉，50,000元。圖 / PIAGET提供
Possession系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌單顆圓形切割鑽石約0.01克拉，50,000元。圖 / PIAGET提供

珠寶 戒指

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