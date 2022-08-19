LINE Bank快點卡消費最高享11.5%回饋 icash Pay新戶再享4重好康

以高額回饋吸引許多民眾申辦的LINE Bank快點卡，看準許多民眾每天離不開的超商購物需求，，特別在8月「快點便利購」7-ELEVEN優惠通路新增icash Pay付款方式，最高可得LINE POINTS 11.5%的點數好康。

活動期間用戶想買7-ELEVEN商品，只要選擇「快點便利購」方案，綁定LINE Bank快點卡到7-ELEVEN實體門市或使用OPEN POINT App綁定卡片付款，除了LINE Bank快點卡筆筆享有LINE POINTS 1.5%回饋之外，每週一至週五8:00～24:00再享每週首筆加碼優惠10%，總計最高享有11.5%，每週上限10點，消費同時享有點數好康，每週限量前15,000名。

另外還有「快點出遊趣」加碼優惠活動，優惠的通路目前涵蓋電商、餐廳、加油站和停車場等多種生活場景，每週一至週五8:00～24:00到momo購物網、LINE禮物結帳，或每週五至週日8:00～24:00到麥當勞消費、使用快點生活圈Autopass付款，通通有機會享有最高LINE POINTS 11.5%的回饋。

除了LINE Bank快點卡，icash Pay即日起還新增支援綁定元大、一銀、玉山、兆豐、華南、國泰、永豐信用卡共8家銀行卡，於7-ELEVEN門市使用icash Pay綁卡支付消費，最高再享10%回饋。而icash Pay也大手筆歡迎新戶加入，即日起至9月30日，舊戶揪新戶並完成指定任務，就能各賺50點；當月新戶到7-ELEVEN門市消費，還可享不限金額最高贈454點；新戶8月超值星期天，還有16大通路消費回饋5% OPEN POINT。